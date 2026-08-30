Fares Ghedjemis potrebbe presto lasciare Frosinone. L'esterno algerino continua a guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione sul mercato.
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Il Frosinone, nonostante abbia conquistato i primi tre punti del suo campionato, non vede soltanto luci dopo la trasferta di Firenze. Tra i ciociari, infatti, tiene banco la questione legata all'esterno Fares Ghedjemis. Il nome dell'algerino non figurava tra i convocati del match e, a quanto pare, ci sarebbe il mercato dietro questa scelta.
Frosinone, dentro il "caso" GhedjemisClasse 2002, Fares Ghedjemis è convinto di poter trovare in questi ultimissimi giorni di mercato una squadra nella quale poter rilanciare pesantemente le sue ambizioni. Il suo esordio stagionale non è ancora arrivato, dato che tanto con la Juventus, quanto con la Fiorentina, il 23enne non è sceso in campo. A svelare i motivi dietro la mancata convocazione, per la prima con i bianconeri, fu proprio il direttore sportivo del Frosinone Castagnini. "È distratto dal mercato", aveva riferito il dirigente, confermando il "mal di pancia" del suo attaccante.
Quella scelta si è ripetuta a distanza di una settimana con i Viola a Firenze, sintomo di come la situazione non sia affatto cambiata. In base a quanto riferito da Cronache di Spogliatoio, non sarebbe tanto un discorso economico in ballo. Il ragazzo, pur avendo ricevuto diverse proposte di adeguamento contrattuale, le ha sempre rifiutate, mostrandosi propenso a cambiare aria. E pensare che soltanto fino a qualche mese fa, Fares Ghedjemis appariva saldamente al comando del progetto dei ciociari. In Serie B, l'algerino ha collezionato 37 presenze stagionali, condite da 15 gol e 3 assist.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA