Il Frosinone, nonostante abbia conquistato i primi tre punti del suo campionato, non vede soltanto luci dopo la trasferta di Firenze. Tra i ciociari, infatti, tiene banco la questione legata all'esterno Fares Ghedjemis. Il nome dell'algerino non figurava tra i convocati del match e, a quanto pare, ci sarebbe il mercato dietro questa scelta.

Frosinone, dentro il "caso" Ghedjemis

, Fares Ghedjemis è convinto di poter trovare in questi ultimissimi giorni di mercato una squadra nella quale poter rilanciare pesantemente le sue. Il suo esordio stagionale non è ancora arrivato, dato che tanto con la Juventus, quanto con la Fiorentina, il 23enne non è sceso in campo. A svelare i motivi dietro la mancata convocazione, per la prima con i bianconeri, fu proprio il direttore sportivo del Frosinone. "È distratto dal mercato", aveva riferito il dirigente, confermando il "mal di pancia" del suo attaccante.

GENOVA, ITALIA - 27 MARZO: Farès Ghedjemis dell'Algeria in azione durante un'amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala allo Stadio Luigi Ferraris il 27 marzo 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Quella scelta si è ripetuta a distanza di una settimana con i Viola a Firenze, sintomo di come la situazione non sia affatto cambiata. In base a quanto riferito da Cronache di Spogliatoio, non sarebbe tanto un discorso economico in ballo. Il ragazzo, pur avendo ricevuto diverse proposte di adeguamento contrattuale, le ha sempre rifiutate, mostrandosi propenso a cambiare aria. E pensare che soltanto fino a qualche mese fa, Fares Ghedjemis appariva saldamente al comando del progetto dei ciociari. In Serie B, l'algerino ha collezionato 37 presenze stagionali, condite da 15 gol e 3 assist.

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Con un contratto in essere da cui è legato al Frosinone sino al, Ghedjemis attende con ansia di sciogliere le riserve sul suo futuro. Al momento, tra i club che avrebbero manifestato interesse per acquisirlo spiccano. L'intenzione dell'attaccante è quella di giocare in Europa e queste piazze farebbero al caso suo. Lato Frosinone, sebbene si potesse pensare a un'assenza impattante sul percorso della squadra, al contrario i compagni sembranobene. La sconfitta con la Juventus era preventivabile, mentre a Firenze è maturato un risultato straordinario, ribaltando ogni pronostico.