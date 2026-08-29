Il Frosinone firma l'impresa della seconda giornata di Serie A e rovina la grande festa organizzata dalla Fiorentina per celebrare i 100 anni di storia del club. La squadra di Massimiliano Alvini espugna il Franchi con un netto 3-0, conquistando i primi tre punti del proprio campionato dopo la sconfitta all'esordio contro la Juventus. Una prestazione di grande personalità da parte dei ciociari, capaci di soffrire nei momenti di maggiore pressione e di sfruttare al meglio le occasioni create. Grande protagonista Antonio Raimondo, autore di una doppietta, mentre Bracaglia ha firmato il momentaneo 2-0. La Fiorentina, nonostante diverse occasioni e due pali colpiti, resta invece a quota zero dopo le prime due giornate. Al termine dell'incontro, Alvini ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi ragazzi.

Le dichiarazioni di Massimiliano Alvini

Il tecnico del Frosinone ha voluto innanzitutto ridimensionare il risultato finale, spiegando come la sfida sia stata più equilibrata di quanto possa suggerire il 3-0. Alvini ha comunque evidenziato la capacità della propria squadra di rimanere fedele alle proprie idee anche quando la Fiorentina ha spinto con maggiore insistenza: "Il punteggio è troppo pesante per quello che è stata la partita. La Fiorentina ha avuto diverse occasioni, ha preso due pali. Noi ce la siamo giocata con idee e attenzione, giocando con la nostra identità. Abbiamo rischiato in alcuni momenti, ma sempre con la voglia di far bene. È una vittoria importante. Sono contento per i ragazzi, per la società e per i tifosi".

Alvini ha poi posto l'accento sulla gestione dei momenti complicati, aspetto sul quale la squadra aveva già lavorato dopo quanto accaduto nella gara d'esordio contro la Juventus. Secondo l'allenatore, proprio la lucidità mostrata sotto pressione ha rappresentato uno degli elementi decisivi per portare a casa il risultato: "L'interpretazione è stata fondamentale. Contro la Juventus avevamo subito questa situazione nel primo tempo. In settimana abbiamo lavorato per correggere i nostri errori. Oggi, nel momento di maggior pressione della Fiorentina, quando lo stadio spingeva e rischiavamo di capitolare, siamo rimasti lucidi. Questo è merito dei giocatori, in settimana avevamo provato queste cose".

FIRENZE, ITALIA - 29 AGOSTO: I giocatori del Frosinone Calcio ringraziano i tifosi dopo la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Frosinone Calcio allo Stadio Artemio Franchi il 29 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Infine, il tecnico ciociaro ha dedicato parole importanti ad Antonio Raimondo, grande protagonista del pomeriggio del Franchi con due gol. Alvini ha difeso l'attaccante dai giudizi affrettati e ha sottolineato la fiducia riposta in lui dalla società e dallo staff tecnico: "A volte in Italia si tende a dare giudizi affrettati sui ragazzi. Antonio Raimondo è un calciatore che fa un lavoro incredibile, che ha bisogno di crescere. Abbiamo chiesto io e il direttore di confermarlo assolutamente. Ha margini importanti, deve continuare così e potrà fare un percorso eccellente in massima serie".

Alvini ha quindi ribadito quale dovrà essere la strada da seguire per il Frosinone nel prosieguo della stagione, indicando nell'identità e nell'atteggiamento mostrati al Franchi due elementi imprescindibili: "Dobbiamo avere questa identità, questo atteggiamento: fare le cose che sappiamo fare, anche nei momenti di difficoltà".