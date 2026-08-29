Kessié ha detto no alla Juventus. Il centrocampista ivoriano ha deciso di varare altre offerte per il suo futuro.
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Il matrimonio tra la Juventus e Franck Kessié non si farà. Il centrocampista della Costa d'Avorio ha infatti comunicato al club bianconero la sua volontà di interrompere le trattative. Adesso dovrà decidere in che squadra trasferirsi, mentre il club dovrà guardarsi attorno per trovare un nuovo centrocampista.
Juventus-Kessié, stop alle trattativeLa Juventus pensava di aver trovato in Kessié il tassello mancante a centrocampo, e di aver chiuso la questione mediana. Dopo settimane di rumors e trattative però, c'è stata una brusca frenata nelle trattative. Il centrocampista ex Barcellona infatti ha comunicato nella notte, come riportato da Gianluca Di Marzio, di voler interrompere i contatti con il club torinese e di voler cercare altre soluzioni per il suo futuro.
Una brutta notizia per il club guidato da Luciano Spalletti, che adesso dovrà rivedere le proprie strategie. A parte Locatelli e McKennie infatti, in mediana sono molti i dubbi che attanagliano il tecnico. Khephren Thuram sembra non riuscire a trovare la condizione adatta, Douglas Luiz è un'incognita e Koopmeiners sembra essere definitivamente fuori dalla visione del tecnico ex Napoli. L'ivoriano sarebbe stata la soluzione ideale in questo momento, ma niente da fare.
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Kessié, che futuro?
Il centrocampista ex Milan invece, dopo aver rifiutato la Juventus, dovrà decidere in quale squadra accasarsi. Il 29enne ha infatti varie offerte sul piatto, su tutte sirene provenienti dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. Ci sarebbe anche la Roma alla finestra, che sta valutando di fare un'offerta all'ivoriano negli ultimi giorni di mercato. Kessié si è messo in luce all'ultimo mondiale, dimostrando di essere ancora in forma e di poter fare ancora la differenza.
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