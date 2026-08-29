Il matrimonio tra la Juventus e Franck Kessié non si farà. Il centrocampista della Costa d'Avorio ha infatti comunicato al club bianconero la sua volontà di interrompere le trattative. Adesso dovrà decidere in che squadra trasferirsi, mentre il club dovrà guardarsi attorno per trovare un nuovo centrocampista.

Juventus-Kessié, stop alle trattative

La Juventus pensava di aver trovato in Kessié il tassello mancante a centrocampo, e di aver chiuso la questione mediana. Dopo settimane di rumors e trattative però, c'è stata una brusca frenata nelle trattative. Il centrocampista exinfatti ha comunicato nella notte, come riportato da, di

Una brutta notizia per il club guidato da Luciano Spalletti, che adesso dovrà rivedere le proprie strategie. A parte Locatelli e McKennie infatti, in mediana sono molti i dubbi che attanagliano il tecnico. Khephren Thuram sembra non riuscire a trovare la condizione adatta, Douglas Luiz è un'incognita e Koopmeiners sembra essere definitivamente fuori dalla visione del tecnico ex Napoli. L'ivoriano sarebbe stata la soluzione ideale in questo momento, ma niente da fare.

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Kessié, che futuro?

GEDDA, ARABIA SAUDITA – 25 aprile 2026: Franck Kessié dell'Al Ahli esulta dopo il primo gol della sua squadra, segnato dal compagno Feras Al-Brikan (non visibile in foto), durante la finale della AFC Champions League Elite tra Al Ahli e FC Machida Zelvia, disputata al King Abdullah Sports City il 25 aprile 2026 a Gedda, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images).

Adessodovrà lavorare con Spalletti per trovare il profilo giusto. Vari nomi circolano da un pò di tempo, su tutti quello di, ormai ai saluti con il Milan dopo la bocciatura da parte di

Il centrocampista ex Milan invece, dopo aver rifiutato la Juventus, dovrà decidere in quale squadra accasarsi. Il 29enne ha infatti varie offerte sul piatto, su tutte sirene provenienti dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. Ci sarebbe anche la Roma alla finestra, che sta valutando di fare un'offerta all'ivoriano negli ultimi giorni di mercato. Kessié si è messo in luce all'ultimo mondiale, dimostrando di essere ancora in forma e di poter fare ancora la differenza.