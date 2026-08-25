L'IFAB le ha pensate per limitare le perdite di tempo e rendere più chiaro il tempo effettivo di gioco.
Una visita speciale per la Roma: abbracci e sorrisi per l'arrivo di Batistuta
L'allenatore della Roma, Gasperini, plaude alle nuove regole introdotte dall'IFAB per ridurre le perdite di tempo nelle partite: “Con le nuove regole il tempo effettivo è aumentato, è fantastico”, ha detto il tecnico dopo la partita di ieri contro la Fiorentina.
L’introduzione delle nuove regole sulle perdite di tempo è piaciuta molto all’allenatore della Roma 👀— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 25, 2026
(1/4) pic.twitter.com/qeyNH1Tsal
Gasperini soddisfatto dalle nuove regole dell'IFABLa Roma di Gasperini fa il suo esordio nella nuova Serie A demolendo la Fiorentina di Grosso allo stadio Olimpico. I giallorossi segnano quattro reti con tripletta di Malen e gol finale di Pisilli. Super prestazione di Dybala, che fornisce tre assist all' attaccante olandese. Nella conferenza post partita, l'allenatore ex Atalanta si è detto molto soddisfatto: "La mentalità di questo gruppo è straordinaria. Abbiamo ricominciato come nella scorsa stagione, l'atteggiamento in partita e in allenamento è straordinario". Ma non solo della partita e della vittoria è contento Gasperini. Il tecnico, infatti, ha voluto dire la sua riguardo all'introduzione delle nuove regole dell'IFAB, che riguardano le perdite di tempo e il tempo effettivo di gioco.
L’International Football Association Board, ente che in pratica scrive le regole del calcio, è infatti intervenuto su questa scottante questione delle perdite di tempo. E, per esempio, ha introdotto un countdown di cinque secondi per le rimesse laterali e il rinvio dal fondo. E ancora: nelle sostituzioni i giocatori sono adesso obbligati ad uscire dal campo entro dieci secondi dalla comparsa del numero sul tabellone luminoso. Tutte regole create e introdotte per evitare sotterfugi, perdite tattiche di tempo nel finale di partita. E tutte norme che sono molto piaciute all'allenatore dei giallorossi.
In conferenza stampa, infatti, Gasperini le ha commentate così: “Mi piace molto, è fantastico. Con le nuove regole il tempo effettivo è già aumentato. Il pubblico così è avvantaggiato: prima vedeva una partita di noia mortale con il portiere che toccava più palloni di tutti. Sono regole ottime: finalmente nessuno sta più a terra. Sono state pensate molto bene perché il pubblico vuole vedere giocare e non perdere tempo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA