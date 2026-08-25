L'allenatore della Roma, Gasperini, plaude alle nuove regole introdotte dall'IFAB per ridurre le perdite di tempo nelle partite: “Con le nuove regole il tempo effettivo è aumentato, è fantastico”, ha detto il tecnico dopo la partita di ieri contro la Fiorentina.

L’introduzione delle nuove regole sulle perdite di tempo è piaciuta molto all’allenatore della Roma 👀



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Gasperini soddisfatto dalle nuove regole dell'IFAB

La Roma di Gasperini fa il suo esordio nella nuovademolendo la Fiorentina di Grosso allo stadio Olimpico. I giallorossi segnano quattro reti con tripletta die gol finale di, che fornisce tre assist all' attaccante olandese. Nella conferenza post partita, l'allenatore ex Atalanta si è detto molto soddisfatto: ". Abbiamo ricominciato come nella scorsa stagione, l'atteggiamento in partita e in allenamento è straordinario". Ma non solo della partita e della vittoria è contento Gasperini. Il tecnico, infatti, ha voluto dire la sua riguardo all'introduzione delle nuove regole dell'IFAB, che riguardano le perdite di tempo e il tempo effettivo di gioco.

ROME, ITALY - AGOSTO 24: Paulo Dybala e Donyell Malen festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico il 24 agosto 2026 a Roma, Italia. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

L’International Football Association Board, ente che in pratica scrive le regole del calcio, è infatti intervenuto su questa scottante questione delle perdite di tempo. E, per esempio, ha introdotto un countdown di cinque secondi per le rimesse laterali e il rinvio dal fondo. E ancora: nelle sostituzioni i giocatori sono adesso obbligati ad uscire dal campo entro dieci secondi dalla comparsa del numero sul tabellone luminoso. Tutte regole create e introdotte per evitare sotterfugi, perdite tattiche di tempo nel finale di partita. E tutte norme che sono molto piaciute all'allenatore dei giallorossi.

In conferenza stampa, infatti, Gasperini le ha commentate così: “Mi piace molto, è fantastico. Con le nuove regole il tempo effettivo è già aumentato. Il pubblico così è avvantaggiato: prima vedeva una partita di noia mortale con il portiere che toccava più palloni di tutti. Sono regole ottime: finalmente nessuno sta più a terra. Sono state pensate molto bene perché il pubblico vuole vedere giocare e non perdere tempo”.