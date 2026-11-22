«Gino, per me, era prima di tutto un amico, mi mancherÃ moltoÂ». Il 9 marzo 2016, Roberto Baggio tornÃ² nella casa di Ospitaletto dove un tempo si allenava dribblando i pini del giardino. Stavolta era venuto con sua moglie Andreina per salutare la famiglia Corioni. AbbracciÃ² Annamaria, la moglie di Gino, poi i figli. Sedici estati prima, quando il suo contratto con lâ€™Inter andÃ² in scadenza, proprio quellâ€™uomo aveva pensato che a Brescia ci fosse ancora parecchio calcio da far vedere con il pallone tra i piedi di Roberto. Gli aveva dato la maglia numero dieci. Poi gli aveva aperto casa. Per capire perchÃ©, a distanza di tanti anni, a Baggio venga ancora da commuoversi parlando del suo presidente, forse bisogna averle presenti entrambe, la maglia e quella casa con i pini.

Un Pallone dâ€™Oro nel giardino di casa

Quando gli chiedevano quale fosse stato il miglior affare dei suoi ventidue anni alsi divertiva a spiazzare chi aveva giÃ pronta la risposta.? Â«MacchÃ©, con quello che mi Ã¨ costato...Â». Sapeva benissimo quanto gli fosse costato. Il club avrebbe finito di pagargli gli stipendi arretrati dopo il ritiro. Ma bastava lasciarlo parlare ancora un poco perchÃ© il presidente si tradisse da solo. Â«Con lui era il massimo. Lui, Pep, Pirlo. Il mio calcioÂ».

Uno di quei tre nomi, per la gente di Brescia, era quello di un ragazzo di casa. Andrea Pirlo era cresciuto nel vivaio delle Rondinelle e nellâ€™inverno del 2001 era tornato in prestito dallâ€™Inter. Carlo Mazzone lo mise davanti alla difesa, da dove poteva alzare la testa e cercare Roberto. Chi câ€™era ricorda ancora il pallone che gli spedÃ¬ a Torino il 1Â° aprile 2001, con la Juventus avanti di un gol. Il bello Ã¨ che il portiere, Edwin van der Sar, sul lancio di Pirlo era uscito in tempo. Fu Baggio a portargli via il pallone con il tocco stesso con cui lo addomesticÃ². Quando lo spinse nella porta vuota, la prodezza era giÃ finita. Il tabellino diceva 1-1. Provate a chiedere a un bresciano quanto gli sia rimasto di quel pareggio.

Il tempo delle lire...

A diciannove annidisegnava macchine per la pressofusione e la lavorazione della plastica. Dieci ore al giorno allâ€™Idra per venticinquemila lire al mese. Veniva da Castegnato, voleva unâ€™azienda sua e nelfondÃ² la Saniplast, specializzata in sedili per wc e accessori da bagno. Anche da presidente di Serie A, quando ormai poteva raccontare di aver portato in Italia, le sue origini gli fornivano ancora un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Â«Ho fatto i soldi con i cessi, e allora?Â».

Nel 1967 rilevÃ² lâ€™Ospitaletto. Al suo fianco câ€™era Federico Gozio e la squadra vestiva dâ€™arancione. Per chi avrebbe conosciuto Corioni al Rigamonti, tra un acquisto a sorpresa e un allenatore mandato via troppo presto, vale la pena ricordare quanta pazienza gli insegnÃ² quel campo. Per due primavere di fila lâ€™Ospitaletto arrivÃ² a giocarsi la Serie C1 ai rigori. Nel 1985 salirono quelli del Trento, nel 1986 quelli del Mantova. Alla terza occasione, con Gigi Maifredi in panchina e il giovane Pietro Strada in campo, gli arancioni vinsero direttamente il girone. In quel paese si era passati dai dilettanti alla C1. E quando si liberÃ² la panchina del Bologna, di cui nel frattempo era diventato presidente, Corioni ebbe il coraggio di presentarsi al Dallâ€™Ara con lâ€™allenatore dellâ€™Ospitaletto. Un anno dopo erano in Serie A. Insieme sarebbero arrivati in Coppa UEFA.

Â«Alla fine Brescia Ã¨ casa miaÂ»

A Bologna si era trovato cosÃ¬ bene che, negli anni delle discussioni sul nuovo stadio, ogni tanto adiceva che forse avrebbe fatto meglio a restare in Emilia. Il ripensamento durava lo spazio di una frase. Â«O forse no, perchÃ© alla fine Brescia Ã¨ casa miaÂ». Nelprese la presidenza delle Rondinelle. Tra i giocatori che portÃ² al Rigamonti câ€™era quel mancino romeno,, che fino a poche settimane prima giocava nel. Quando ilretrocesse, Hagi rimase a giocare in B con. Per una generazione di tifosi anche questo volle dire avere Corioni presidente. Si poteva scendere di categoria e la domenica dopo ritrovare al proprio posto uno dei numeri dieci piÃ¹ forti dâ€™Europa.

Il 20 marzo 1994 le Rondinelle andarono a Wembley e tornarono con la coppa del Torneo Anglo-Italiano, decisa da un gol di Gabriele Ambrosetti al Notts County. A fine stagione arrivÃ² la promozione. Un anno dopo, di quella Serie A restavano 12 punti e 26 sconfitte. Nel 1996 si rischiÃ² perfino la C. Ecco perchÃ© chi aveva attraversato quegli anni sapeva dare un peso al settimo posto del 2001. Nellâ€™agosto di quella stessa estate il Paris Saint-Germain venne a giocarsi al Rigamonti lâ€™accesso alla Coppa UEFA. FinÃ¬ 1-1, con un rigore di Baggio e i francesi qualificati per il gol in trasferta. Di lÃ¬ a poche settimane, a centrocampo, il pubblico bresciano avrebbe visto prendere posizione lâ€™ex capitano del Barcellona. Proprio lui, Guardiola. Di Gino, anni dopo, Pep avrebbe ricordato unâ€™abitudine che conoscevano bene anche i suoi familiari. Â«Pensava tutto il tempo a cosa si poteva fare per il BresciaÂ».

26 Settembre Pep Guardiola firma col Brescia, presentato dall'allora presidente delle rondinelle Gino Corioni (Mandatory Foto di Grazia Neri/ALLSPORT)

Sull'orlo di una crisi di... fischi del Rigamonti

Quella casa di Ospitaletto, durante una crisi di liquiditÃ ,arrivÃ² a ipotecarla per tenere in piedi il club. Ãˆ un particolare che racconta fin dove fosse disposto a spingersi di tasca propria. I tifosi, perÃ², avevano ragioni altrettanto concrete per arrabbiarsi con lui.ceduto proprio allâ€™, il prezzo degli abbonamenti, certe domeniche in cui sembrava che il presidente patisse piÃ¹ di tutti la tentazione di cambiare allenatore. NelesonerÃ²con la squadra quinta in Serie B a undici giornate dalla fine. Inseguiva la promozione diretta e pensÃ² di affidarla a. Arrivarono due vittorie e ilrestÃ² fuori perfino dai playoff.

In mezzo alle contestazioni resta unâ€™immagine del 2004. Corioni Ã¨ al centro del campo, sul volto i segni della chemioterapia. Ãˆ lâ€™anno in cui Baggio smette di giocare. Il presidente avrebbe voluto vederlo almeno una volta nel nuovo stadio che immaginava per Brescia. Coinvolse anche Roberto nel progetto, ma quello stadio rimase sulla carta. Nellâ€™estate del 2014, con lâ€™iscrizione al campionato salvata in extremis e i debiti che imposero lâ€™intervento di Ubi Banca, finÃ¬ anche la sua presidenza. Ventidue anni, e un congedo amaro per lâ€™uomo che aveva sempre trovato una buona ragione per tornare a casa.

BRESCIA, ITALIA - 22 maggio 2011: Proteste dei tifosi del Brescia, durante il match di Serie A contro la Fiorentina, nei confronti della presidenza Corioni (Foto di Massimo Paolone / Iguana Press/Getty Images)

Gino e Federico: insieme per sempre

Uno stadio con il suo nome, alla fine, câ€™Ã¨. Il, a Ospitaletto, almeno 2.500 persone si ritrovarono per unâ€™amichevole tra ildie il. Tra loro câ€™era, lâ€™Airone, che quel pomeriggio potÃ© riabbracciare i vecchi compagni. FinÃ¬ senza gol, una delle poche partite di questa storia per cui davvero nessuno aveva bisogno di segnare. Quel giorno il Comune intitolÃ² lo stadio ae il campo accanto a. ChissÃ quante volte, su quegli stessi pochi metri, si erano fermati a discutere di un ragazzo da prendere o di come riprovarci dopo lâ€™ennesimo spareggio perso. Oggi chi accompagna un figlio a giocare a Ospitaletto incontra ancora i loro nomi uno di fianco allâ€™altro. Per ritrovare Gino bisogna tornare lÃ¬, dove la maglia era arancione e andare in C1 sembrava giÃ unâ€™enormitÃ .a dribblare i pini in giardino sarebbe arrivato dopo.