L'Italia supera la Grecia di misura e conquista una preziosa vittoria grazie alla rete di Pio Esposito, autore del gol decisivo al 18'. Una partita tutt'altro che semplice per gli Azzurrini trapiantati in Nazionale maggiore da mister Silvio Baldini e costretti a stringere i denti soprattutto nella ripresa dopo l'espulsione di Reggiani al 68'. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra italiana ha saputo difendere il vantaggio con ordine e sacrificio, portando a casa tre punti importanti al termine di una gara intensa e combattuta.

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Pio Esposito colpisce ancora

L'approccio dell'Italia è stato quello giusto. Dopo una fase iniziale di studio, gli Azzurrini hanno trovato il vantaggio al 18' grazie a

, sempre più protagonista di questa nazionale. L'attaccante ha sfruttato al meglio una delle prime vere occasioni costruite dagli uomini di mister Baldini, trovando la rete che avrebbe poi deciso l'incontro.

Il gol ha permesso all'Italia di gestire la partita con maggiore tranquillità, anche se la Grecia non ha mai smesso di palleggiare e cercare spazi. Gli ellenici hanno mantenuto un possesso palla superiore, chiudendo la sfida con il 57% contro il 43% degli azzurri, ma senza riuscire a creare vere occasioni da rete.

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L'espulsione di Reggiani cambia la gara

La partita ha vissuto il suo momento chiave al 68', quando

è stato espulso lasciando l'Italia in dieci uomini per oltre venti minuti più recupero. Da quel momento la Grecia ha aumentato ulteriormente la pressione, cercando di sfruttare la superiorità numerica per riequilibrare il risultato.

I giovani azzurri hanno però mostrato grande compattezza difensiva. Pur concedendo il controllo del pallone agli avversari, hanno limitato al minimo i pericoli reali, difendendo con ordine e sacrificio. La squadra italiana ha infatti vinto molti duelli individuali, come dimostrano i 22 contrasti effettuati contro i 14 della Grecia.

Le statistiche del match

I numeri raccontano una partita equilibrata ma interpretata meglio dall'Italia nei momenti decisivi. La Grecia ha concluso con un maggior possesso palla (57%) e più passaggi completati (542 contro 399), ma gli Azzurrini sono stati più incisivi nelle occasioni da gol.

L'Italia ha infatti creato tre grandi occasioni, mentre la Grecia non è riuscita a costruirne nemmeno una. Sul fronte delle conclusioni, i padroni di casa hanno tirato leggermente di più (12 contro 10), ma senza mai impensierire seriamente la retroguardia azzurra.

Le statistiche finali evidenziano inoltre 3 calci d'angolo per l'Italia contro 2 della Grecia, 13 falli commessi dagli azzurri contro 11 degli ellenici e tre ammonizioni per l'Italia. Nel finale è arrivato anche il cartellino rosso per Reggiani, episodio che ha complicato la gestione della gara ma non ha impedito agli Azzurrini di difendere il prezioso vantaggio firmato da Pio Esposito.

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Vittoria di carattere

Più che brillante, quella dell'Italia è stata una vittoria di carattere. Il desiderio di Baldini di mostrare il suo lavoro fatto con i giovani in rampa di lancio della sua under 21 ha pagato: seppur fuori casa, gli azzurri hanno saputo colpire nel momento giusto e resistere quando la partita si è fatta complicata. Il gol di Pio Esposito e la solidità difensiva mostrata dopo l'espulsione rappresentano i segnali migliori per il prosieguo del nuovo rinascimento azzurro. Una prestazione pragmatica, sofferta e matura che conferma la crescita del gruppo e la sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gara.

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