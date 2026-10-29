Manita del Frosinone sul Lecce, sesto posto e cinque vittorie nelle ultime sette partite di campionato: Massimiliano Alvini elogia i suoi, ma predicando calma
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Dopo Sassuolo e Atalanta altra prestazione super del Frosinone, che schianta anche il Lecce con un netto 5-1, portandosi al sesto posto a tre lunghezze da Juventus e Napoli, e in pieno sogno europeo: allo Stirpe comandano i ciociari di Massimiliano Alvini, mandando sempre più in crisi il Lecce di Eusebio Di Francesco, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque. Nel post-gara, il tecnico dei gialloazzurri ha dichiarato di godersi lo spettacolo, ma senza perdere di vista il vero obiettivo della sua squadra.
Alvini: "L'obiettivo resta chiaro e tondo, ma penso che nel calcio ci si debba anche divertire..."I 17 punti conquistati nelle prime nove giornate di Serie A rappresentano un bottino per nulla irrilevante per questo Frosinone, ma non autorizzano a cambiare prospettiva. Massimiliano Alvini, nel post-partita contro il Lecce, mantiene infatti i piedi per terra e chiarisce la priorità: "La classifica si guarda, ma l'obiettivo è la salvezza. Con 17 punti non ti salvi e servono punti da fare con le caratteristiche che abbiamo. L'obiettivo è chiaro e tondo", ha spiegato il tecnico, con un messaggio che perciò è netto; l'ottimo rendimento iniziale non deve alimentare illusioni e ogni risultato pesa nella corsa alla permanenza in categoria. La soddisfazione, tuttavia, non la può togliere nessuno ad Alvini.
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L'allenatore cita infatti il modo in cui la sua squadra interpreta le partite, spiegando: "Penso che il calcio è uno sport che è anche divertimento, nel bene e nel male. Vai allo stadio per divertirti e dare il massimo", aggiungendo: "L'allenatore cerca di dare risultato, un percorso e cerca di giocare la partita per far bene e far divertire la gente". Un'identità offensiva che trova negli esterni Kvernadze e Ghedjemis, tra le sorprese più liete del campionato, due interpreti fondamentali nella filosofia di Alvini, capace di creare superiorità e attaccare gli spazi.
Frosinone-Lecce 5-1: uno spettacolo gialloazzurroAllo Stirpe i padroni di casa sbloccano il risultato al 25esimo con Cichella, servito da Ghedjemis, mentre nel recupero del primo tempo Calò trasforma un rigore e firma il 2-0. Nella ripresa il Frosinone dilaga: Raimondo cala il tris al 59esimo, mentre Birligea, entrato dalla panchina, realizza il 4-0 al 72esimo. Il Lecce trova il gol della bandiera con Monteiro all'82esimo, ma nel recupero arriva ancora Birligea, che firma la doppietta personale e chiude una serata perfetta con il definitivo 5-1. Una prova di forza che premia l'intensità, la concretezza e la velocità degli uomini di Alvini, che festeggia, ma mantenendo la testa bassa: divertire è importante, ma fare punti, per il Frosinone, è indispensabile.
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