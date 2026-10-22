Il Catania si aggiudica lo storico logo del Calcio Catania per 250mila euro. Si chiude così, con la vittoria del club rossazzurro riconducibile a Ross Pelligra, la lunga asta telematica che ha visto contrapporsi la società etnea e Revolution Group. Una contesa combattuta fino agli ultimi rilanci, che ha fatto lievitare sensibilmente il prezzo rispetto alla base iniziale di 55mila euro. Il marchio rappresenta un pezzo importante della storia calcistica cittadina. Legato alla società fondata nel 1946 e alla matricola federale 11.700, lo storico stemma con l'elefantino e i colori rossazzurri è uno dei simboli più riconoscibili dell'identità sportiva etnea.

La vittoria all'asta col sapore di rinascita

L'aggiudicazione assume quindi un valore che va oltre l'aspetto economico. Per la tifoseria, il logo custodisce ricordi, appartenenza e decenni di storia vissuti tra gioie, delusioni e momenti difficili. Per il Catania, invece, rappresenta un passaggio significativo nel percorso volto a ricongiungere il simbolo storico con la società attuale. Una questione identitaria particolarmente sentita da una piazza che considera il calcio parte integrante della propria storia.

Il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo #Grella al termine della lunga asta per il ritorno a casa del marchio storico del #CalcioCatania indossa la t-shirt celebrativa del momento epocale.#CataniaFC pic.twitter.com/NmXKJb1Ljf — Catania FC (@cataniafc_) October 22, 2026

La vittoria nell'asta chiude una vicenda seguita con grande attenzione dai sostenitori rossazzurri, che vedono nel recupero del marchio un ulteriore passo verso la continuità con il passato.

UDINE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Takayuki Morimoto (secondo da sinistra) del Catania Calcio festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Udinese Calacio e Catania Calcio allo Stadio Friuli il 13 settembre 2009 a Udine, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

La testa ora torna sul campionato, il Catania di Longo è chiamato alla rimonta

Sul campo, intanto, il Catania è impegnato nel campionato di Serie C, nel girone C. Dopo dieci giornate, la formazione etnea occupa il quinto posto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il bilancio comprende 18 reti realizzate e 12 subite.

La squadra arriva dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Potenza, dopo tre successi consecutivi contro Crotone, Team Altamura e Casertana. Un risultato che ha frenato la rincorsa alle posizioni di vertice, ma che lascia ancora aperta la possibilità di inserirsi nella lotta per la promozione. Il prossimo appuntamento sarà domenica 25 ottobre al Massimino contro il Giugliano. Per il Catania sarà l'occasione di ripartire, mentre fuori dal campo la conquista del logo storico restituisce alla tifoseria un simbolo fondamentale della propria identità.