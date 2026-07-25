Il Napoli annuncia ufficialmente il prolungamento del contratto di Antonio Vergara. Il giovane talento azzurro si lega al club partenopeo fino al 2031
Il Napoli presenta la maglia away che rinsalda il legame con l'Argentina
Il calciomercato estivo non regala solamente nuovi acquisti, ma consolida anche le certezze interne attraverso conferme cruciali per i club. Il Napoli ha deciso di blindare definitivamente il contratto di Antonio Vergara con un importante rinnovo a lungo termine. La società azzurra ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito web proprio per annunciare il prolungamento contrattuale del talentuoso giocatore. Il comunicato non lascia spazio a interpretazioni: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento". Il club partenopeo ripone un'immensa e totale fiducia sulle enormi qualità del talento sfornato direttamente dal proprio vivaio. La dirigenza ha scelto di fissare una scadenza contrattuale così lontana nel tempo proprio per blindare il ragazzo e scacciare qualsiasi potenziale acquirente, offrendo all'esterno un accordo solidissimo per i prossimi anni.
Dalle giovanili al capolavoro contro il ChelseaAntonio Vergara è cresciuto calcisticamente e si è formato esclusivamente all'interno del quartier generale del Napoli. Il calciatore ha compiuto l'intera e lunghissima trafila maturando nei vari settori giovanili del club campano. Il ragazzo è arrivato letteralmente da bambino, per poi diventare uomo e conquistare il grande traguardo del debutto in prima squadra lo scorso 23 agosto 2025, festeggiando durante la vittoria esterna contro il Sassuolo sul prato del Mapei Stadium. Sfruttando le occasioni a disposizione e scalando rapidamente le gerarchie, il giovane talento ha calcato persino i palcoscenici internazionali più prestigiosi. Il momento più alto della sua primissima fase di carriera arriva proprio sotto i riflettori europei. Il 28 gennaio mette a segno il suo primo gol in maglia azzurra contro i giganti del Chelsea. L'attaccante supera la difesa avversaria con un'autentica prodezza balistica che manda letteralmente in visibilio tutto il caldissimo pubblico dello stadio Diego Armando Maradona.
La conferma in Serie A, i numeri e i trofeiL'onda lunga dell'entusiasmo non si ferma alla magica notte di Champions League. Appena tre giorni dopo la perla europea, Vergara si ripete immediatamente, mettendo a referto anche il suo primo gol ufficiale in campionato. Una rete pesantissima, risultata decisiva per blindare la preziosa vittoria interna contro la Fiorentina. Nonostante un fastidioso infortunio patito nella fase finale della stagione, il suo eccellente bilancio d'esordio conta già 19 presenze complessive tra tutte le competizioni. A coronare questa annata da sogno ci ha pensato anche il successo di squadra. Il giocatore ha infatti sollevato al cielo la Supercoppa Italiana, mettendo in bacheca il primo trofeo della sua carriera da professionista. Il club ha voluto celebrare questo bellissimo percorso aggiungendo un pensiero speciale in calce alla nota sul rinnovo, chiudendo il comunicato con un caloroso e sincero abbraccio virtuale: "Congratulazioni, Antonio!".
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