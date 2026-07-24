Prosegue la preparazione del Sassuolo di Alberto Aquilani in vista dell'inizio della prossima stagione. Il nuovo allenatore dei neroverdi ha presentato le prossime sfide amichevoli e ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

🟢 Alberto Aquilani is ready for his big Serie A managerial debut with Sassuolo! 👔



He laughed off Matic targeting Europe but stressed the main goal is building a fearless team identity. 🧠



Domenico Berardi is fully committed to the project and poised for a massive season. 🔥 pic.twitter.com/Qkr61nm1zJ — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) July 22, 2026

Aquilani: "Berardi è un giocatore unico, spero di averlo presto con me"

Il Sassuolo si sta preparando all'inizio del campionato. La squadra di Aquilani ha già affrontato due amichevoli: giocando contro, e vincendo, per 22-0 e poi con il, altra vittoria per 4-1 lo scorso 22 luglio. Le prossime gare saranno un triangolare contro Trento e Parma e poi altre tre partite amichevoli conIl primo match che conta arriverà, invece, il 17 luglio:. La prima vera partita della stagione.

Sassuolo, Berardi (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il nuovo allenatore, Alberto Aquilani, arrivato dal Catanzaro, ha parlato dei prossimi match e di svariati altri argomenti nella conferenza stampa che presenta il triangolare con Trento e Parma. Come prima cosa ha detto di essere molto emozionato per il suo esordio su una panchina del massimo campionato italiano: "È una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto. Stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l'inizio del campionato le emozioni aumenteranno ancora". Poi ha parlato di Berardi: "Ho scherzato con lui, si è allenato e poi si è fermato… È un giocatore forte, con qualità diverse, uno di quei giocatori un po' unici. Spero di averlo presto".

Infine, ha voluto nominare l'ex allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, e le responsabilità che ha nell'aver ereditato la sua panchina: “La responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene. Per me è una responsabilità grande, siamo motivati e abbiamo le idee chiare, siamo pronti. In questo momento siamo un po' in difficoltà per infortunie mercato ma non ci piangiamo addosso, alla fine il lavoro paga”.