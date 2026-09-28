Accordo raggiunto tra il Parma e Alberto Gilardino, che sta completando la risoluzione con il Pisa prima di iniziare la nuova avventura.
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Il Parma ha scelto di puntare su Alberto Gilardino. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il club emiliano ha accelerato per affidare la panchina all’ex allenatore di Genoa e Pisa, con il quale è stato raggiunto l’accordo. Prima della firma resta però un passaggio da completare: la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Gilardino sarà a Parma nella serata di oggi, lunedì 28 settembre. Il club ha quindi indirizzato rapidamente la scelta dopo la fine del rapporto con Cuesta, ufficializzata il giorno precedente.
Parma, accordo con Gilardino: manca la risoluzione con il PisaGilardino e il Pisa hanno lavorato alla risoluzione del contratto ancora in essere, mentre il Parma ha portato avanti parallelamente i contatti con il commissario tecnico. Il confronto tra le parti ha avuto esito positivo e l’allenatore è ormai destinato a prendere al più presto il posto di Cuesta. La candidatura dell’ex Genoa aveva preso quota dopo la decisione del Parma di cambiare guida tecnica. Come riferito dalla stessa fonte, non ci sono invece stati contatti con Igor Tudor, Roberto D’Aversa e Stefano Pioli.
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Gilardino torna in Serie A dopo l’esperienza al PisaPer Gilardino si tratta di un ritorno in panchina a distanza di quasi otto mesi. La sua ultima partita da allenatore in Serie A risale infatti al 31 gennaio 2026, quando il Pisa perse 3-1 contro il Sassuolo. Il giorno successivo il club nerazzurro decise di cambiare guida tecnica. L’esperienza in Toscana era cominciata nell’estate del 2025, con il Pisa appena tornato in Serie A dopo 34 anni. Prima ancora Gilardino aveva allenato il Genoa, conducendolo alla promozione nella massima serie e successivamente alla salvezza.
Ora il Parma gli offre una nuova opportunità in Serie A. Il passaggio decisivo resta la chiusura definitiva del rapporto con il Pisa, poi potrà cominciare il lavoro con la squadra gialloblù.
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