Il Parma ha scelto di puntare su Alberto Gilardino. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il club emiliano ha accelerato per affidare la panchina all’ex allenatore di Genoa e Pisa, con il quale è stato raggiunto l’accordo. Prima della firma resta però un passaggio da completare: la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Gilardino sarà a Parma nella serata di oggi, lunedì 28 settembre. Il club ha quindi indirizzato rapidamente la scelta dopo la fine del rapporto con Cuesta, ufficializzata il giorno precedente.

Parma, accordo con Gilardino: manca la risoluzione con il Pisa

Caricamento post Instagram...

Gilardino torna in Serie A dopo l’esperienza al Pisa

e ilhanno lavorato alla risoluzione del contratto ancora in essere, mentre ilha portato avanti parallelamente i contatti con il commissario tecnico. Il confronto tra le parti ha avuto esito positivo e l’allenatore è ormai destinato a prendere al più presto il posto di Cuesta . La candidatura dell’exaveva preso quota dopo la decisione deldi cambiare guida tecnica. Come riferito dalla stessa fonte, non ci sono invece stati contatti conLa società emiliana aveva comunicato domenica 27 settembre la separazione da, spiegando che, dopo un confronto interno, non esistevano più i presupposti per proseguire insieme il progetto sportivo. L’allenamento del lunedì è stato affidato allo staff tecnico del club in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore.Persi tratta di un ritorno in panchina a distanza di quasi otto mesi. La sua ultima partita da allenatore inrisale infatti al 31 gennaio 2026, quando ilperse 3-1 contro il. Il giorno successivo il club nerazzurro decise di cambiare guida tecnica. L’esperienza inera cominciata nell’estate del 2025, con ilappena tornato indopo 34 anni. Prima ancoraaveva allenato il, conducendolo alla promozione nella massima serie e successivamente alla salvezza.

PISA, ITALIA - 27 DICEMBRE: Alberto Gilardino manager del Pisa Sporting Club guarda durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Juventus FC all'Arena Garibaldi il 27 dicembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ora il Parma gli offre una nuova opportunità in Serie A. Il passaggio decisivo resta la chiusura definitiva del rapporto con il Pisa, poi potrà cominciare il lavoro con la squadra gialloblù.