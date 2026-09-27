Il Parma e Carlos Cuesta si separano con effetto immediato. Non c'entrano risultati sportivi non all'altezza, piuttosto l'assenza di un'unanime linea da seguire per il futuro della squadra. L'allenatore spagnolo saluta sui suoi canali social i tifosi, nonostante l'ultima vittoria conquistata. Nessuna certezza per quel che riguarda il sostituto, ma si evince già un favorito.

Parma, Cuesta non è più l'allenatore: "Grazie a tutti"

Il comunicato del club

È stato un anno e mezzo intenso dove ho dato tutto me stesso, fino all’ultimo giorno, per una squadra e per un club ai quali mi sono legato profondamente", esordisce così Cuesta sui suoi canali social, annunciando la rottura con il club emiliano. I motivi dietro questa scelta alla quale si sarebbe giunti con reciproco consenso vengono chiariti direttamente dal tecnico: ", ma questo non cambia il valore di un’esperienza ricchissima, che porterò sempre con me". Quindi seguono i ringraziamenti a società, staff tecnico, tifosi e giocatori. "Siamo stati una famiglia unita che ha lottato fino all’ultimo minuto per ottenere quello che abbiamo sempre voluto: Vincere", la chiosa del mister.L'annuncio improvviso via social di Cuesta fa il paio con il comunicato rilasciato dal club sul proprio sito ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore,".

COMO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: L'allenatore del Parma Calcio, Carlos Cuesta, reagisce durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 14 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Intanto si pensa già al futuro e alle prossime mosse: "La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica. A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi".

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Dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno, con un ottimo dodicesimo posto, Cuesta dunque saluta i ducali che dovranno trovare presto un sostituto. La conduzione tecnica della squadra potrebbe passare nelle mani di, considerato da Gianluca di Marzio, il favorito. Non si possono escludere, tuttavia, altre soluzioni, come quella interna conche verrebbe promosso dalla formazione primavera.