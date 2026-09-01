Cade il Parma in Coppa Italia: al Tardini ai sedicesimi di finale vince la Cremonese di Giampaolo che elimina quindi i ducali di Carlos Cuesta. I lombardi affronteranno il Como agli ottavi di finale. Stasera, invece, il Monza sfida il Torino e la vincente incontra il Milan.

Dopo i due ko in Serie A, il Parma viene anche eliminato dalla Coppa Italia ❌



La squadra di Cuesta perde in casa contro la Cremonese: decisive le reti di Lottici Tessadri e Ličina. Per la Cremonese ora la sfida agli ottavi di finale contro il Como di Fàbregas 🔥… pic.twitter.com/obeDlEsdZ8 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 1, 2026

Il Parma cade in casa contro la Cremonese che passa il turno di Coppa Italia

Parte con una sorpresa il programma dei. Allo stadio, oggi, andava di scena il Parma contro la Cremonese, allenata da Giampaolo. I ducali dipartivanoper il passaggio del turno, ma non hanno saputo rispettare le aspettative. E alla fine la vittoria ha arriso agli ospiti: sarà la Cremonese a sfidare il Como di Fabregas agli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di casa gioca male e sfodera una pessima prestazione, mentre i grigiorossi giocano bene e cercano di imporre il loro gioco fin dai primi minuti del match. Il tabellino, alla fine dei novanta minuti, segna 0-2 e tutte e due le reti vengono segnate nel primo tempo.

FLORENCE, ITALY - MARZO 8: Carlos Cuesta, allenatore del Parma Calcio 1913, reagisce durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913 allo stadio Artemio Franchi l'8 marzo 2026 a Firenze, Italia.(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il primo gol, che sblocca il match, arriva al quinto minuto di gioco: splendido inserimento di Lottici Tessadri su sponda di Nasti, destro rasoterra e niente da fare per Daffara. Sul finire del primo tempo, al 41°, i grigiorossi raddoppiano con rete di Licina, attaccante tedesco in prestito dalla Juventus Next Gen. Il centravanti triangola in velocità con Berti e poi scavalca il portiere del Parma con un bel pallonetto. La squadra di Giampaolo ritrovra serenità e fiducia dopo il pessimo avvio nel campionato di Serie B. Dopo le prime due giornate è ancora a zero punti. Prosegue, invece, il periodo nero per il Parma del giovane Carlos Cuesta che esce dallo stadio tra i fischi dei tifosi. I ducali, infatti, sono alla terza sconfitta consecutiva tra coppa e campionato e per la terza gara di fila non riescono nemmeno a trovare la via del gol.