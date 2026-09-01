L'ultimo innesto in entrata del Milan per la sessione di calciomercato che sta per terminare risponde al nome di Omari Hutchinson. I rossoneri, infatti, l'hanno preso dal Nottingham Forest con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per averlo a titolo temporaneo, il Diavolo ha versato nelle casse dei Tricky Trees oltre 4 milioni di euro. La cifra del riscatto, invece, si aggira sui 44 milioni. Di recente, l'inglese nato nel 2003 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Milan.

Hutchinson: "Essere qui è un sogno. Voglio far divertire i tifosi"

Ai canali ufficiali del club, il trequartista ha esordito dicendo: ". Quando un club così importante come il Milan chiama, è incredibile. Mio padre mi ha sempre parlato dei grandi campioni che hanno vestito questa maglia. Farne parte è fantastico". In seguito, ha parlato della telefonata con Ruben Amorim : "La prima cosa che mi ha detto è stata chein Inghilterra. Ho sorriso, gli ho chiesto scusa e ha detto che adesso devo fare gol per lui. Mi ha trasmesso delle sensazioni interessanti e positive.".

Cairate, Italia - 1° settembre 2026: Omari Hutchinson del Milan in azione durante una sessione di allenamento a Milanello. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Poi ha parlato delle sue caratteristiche e della sua esultanza: "Mi piace controllare il pallone ed arrivare alla porta il prima possibile. Voglio far divertire i tifosi. Spero di far bene qui, segnare ed esultare facendo una capriola all'indietro". Successivamente ha raccontato un aneddoto che riguarda una leggenda rossonera come Andrea Pirlo: "Ero in Spagna perché stavo trascorrendo lì le vacanze con la mia famiglie e c'era anche lui. Sono sceso dall'auto, gli ho chiesto una foto e poi abbiamo parlato per qualche minuto. Quel momento è stato pazzesco. Al Milan hanno giocato tante leggende. A me piacevano Kakà, Ronaldinho e Robinho". Hutchinson ha concluso parlando della sua fonte d'ispirazione: "Kobe Bryant, ce l'ho anche come sfondo del cellulare. Vedo spesso i suoi video e cerco di mettere in pratica i suoi insegnamenti e le sue parole".