Per rinforzare la propria trequarti, la squadra rossonera ha deciso di affidarsi alle qualità del classe 2003 arrivato dal Nottingham Forest
L'ultimo innesto in entrata del Milan per la sessione di calciomercato che sta per terminare risponde al nome di Omari Hutchinson. I rossoneri, infatti, l'hanno preso dal Nottingham Forest con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per averlo a titolo temporaneo, il Diavolo ha versato nelle casse dei Tricky Trees oltre 4 milioni di euro. La cifra del riscatto, invece, si aggira sui 44 milioni. Di recente, l'inglese nato nel 2003 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Milan.
Hutchinson: "Essere qui è un sogno. Voglio far divertire i tifosi"Ai canali ufficiali del club, il trequartista ha esordito dicendo: "Essere qui è un sogno. Quando un club così importante come il Milan chiama, è incredibile. Mio padre mi ha sempre parlato dei grandi campioni che hanno vestito questa maglia. Farne parte è fantastico". In seguito, ha parlato della telefonata con Ruben Amorim: "La prima cosa che mi ha detto è stata che ho segnato contro di lui in Inghilterra. Ho sorriso, gli ho chiesto scusa e ha detto che adesso devo fare gol per lui. Mi ha trasmesso delle sensazioni interessanti e positive. Voglio lavorare bene con lui".
Poi ha parlato delle sue caratteristiche e della sua esultanza: "Mi piace controllare il pallone ed arrivare alla porta il prima possibile. Voglio far divertire i tifosi. Spero di far bene qui, segnare ed esultare facendo una capriola all'indietro". Successivamente ha raccontato un aneddoto che riguarda una leggenda rossonera come Andrea Pirlo: "Ero in Spagna perché stavo trascorrendo lì le vacanze con la mia famiglie e c'era anche lui. Sono sceso dall'auto, gli ho chiesto una foto e poi abbiamo parlato per qualche minuto. Quel momento è stato pazzesco. Al Milan hanno giocato tante leggende. A me piacevano Kakà, Ronaldinho e Robinho". Hutchinson ha concluso parlando della sua fonte d'ispirazione: "Kobe Bryant, ce l'ho anche come sfondo del cellulare. Vedo spesso i suoi video e cerco di mettere in pratica i suoi insegnamenti e le sue parole".
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