Il capoluogo salentino è pronto a sognare in grande. Nel primo pomeriggio di oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Lecce ha finalmente concretizzato un suo grande sogno. I vertici istituzionali hanno ufficializzato la candidatura dello Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per ospitare le partite dei futuri Europei di calcio del 2032. La prestigiosa rassegna continentale, come ormai noto, sarà organizzata congiuntamente da Italia e Turchia. A sancire questo importante primo traguardo è stato un vertice istituzionale di altissimo profilo, svoltosi alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Commissario Straordinario per gli Stadi Massimo Sessa, del Presidente della Commissione Sport e Cultura del Senato Roberto Marti e, ovviamente, del Presidente del club giallorosso Saverio Sticchi Damiani.

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I parametri UEFA e l'assist dei Giochi del Mediterraneo

Il via libera della confederazione europea non era un passaggio scontato. Gli organi competenti hanno formalmenteladella strutturagrazie al profondo piano diche rinnoverà l'impianto in vista dei futuri, lavori che consentiranno allo stadio di rispettare i parametri stringenti previsti dallaper questo tipo di competizioni. La selezione finale, tuttavia, sarà durissima. Attualmente inle strutture candidate sono in tutto, ma lane sceglierà solamenteper ospitare le partite di. A margine del decisivo incontro romano, il Presidenteha voluto evidenziare lo sforzo profuso dalla sua dirigenza: "Si tratta di un lavoro senza sosta che stiamo svolgendo perché, dopo aver centrato l'obiettivo del finanziamento dell'Ettore Giardiniero - Via del Mare per ospitare i Giochi del Mediterraneo, ho ritenuto che potesse essere una grande occasione quella di poterci candidare ad EURO 2032".

LECCE, ITALIA - 12 DICEMBRE: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di Serie A tra US Lecce e Pisa SC allo Stadio Via del Mare il 12 dicembre 2025 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

La sinergia cittadina e i benefici per il territorio

Ilgiallorosso ha poi proseguito il suo intervento elogiando il prezioso lavoro di squadra svolto incon le istituzioni locali per riuscire a rispettare le rigide scadenze imposte dagli organi calcistici. "È stata una corsa contro il tempo" ha ammesso, sottolineando come, grazie alla collaborazione con il, con ilAdriana Polie con ilRoberto Giordano, sia stato possibile presentare per tempo tutta la complessanecessaria. Questo percorso, durato tre mesi di silenzioso lavoro, ha trovato oggi la sua formale accettazione, pur rimanendo subordinato ai criteri stabiliti da

Ma l'obiettivo finale del Lecce va ben oltre le notti magiche europee, puntando a un ammodernamento che impatterà su tutta la cittadinanza. Far rientrare lo stadio tra queste undici strutture strategiche, infatti, consentirebbe l'accesso ad una serie di benefici anche sul piano urbanistico non solo con riferimento allo stadio, ma anche a vantaggio dell'area circostante.

Euro 2032, il Via del Mare entra in corsa: candidatura accettata https://t.co/72v9a0TUOC https://t.co/VvDm8xBWFX — LeccePrima (@LeccePrima) June 17, 2026

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