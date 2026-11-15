Il campionato è già in bacheca, ma l'Inter non ha ancora finito. Il 31 maggio 2009, a San Siro, l'ultima giornata contro l'Atalanta diventa una partita da ricordare. Non per lo Scudetto, già conquistato, ma per quello che succede in novanta minuti: sette gol, continui ribaltamenti e un finale che sembra scritto apposta per Zlatan Ibrahimovic. La squadra di Mourinho va sotto, rimonta, ricade e poi trova due gol in un minuto. Prima Cambiasso, poi lo svedese, che firma il 4-3 e si prende anche la classifica marcatori. Dall'altra parte l'Atalanta di Delneri gioca senza paura, segna tre volte e arriva a un passo da una vittoria di prestigio. Ma quella domenica c'è spazio anche per un altro addio: Luís Figo saluta il calcio giocato davanti al pubblico di San Siro. Una festa che rischia di trasformarsi in beffa, prima di diventare una delle partite più spettacolari di quella stagione.

Muntari e Ibrahimovic, l'Inter parte forte. Ma Doni risponde subito

schiera una squadra di qualità, conal centro dell'attacco, Balotelli e Figo ai lati. L'Atalanta di Delneri non ha più obiettivi di classifica, ma non è venuta a San Siro per fare da comparsa. E lo dimostra subito. Al 6' l'Inter passa in vantaggio: Figo crea il pericolo, Consigli respinge eè il più rapido ad avventarsi sul pallone. Il vantaggio dura pochissimo. Al 10' Cristiano Doni sfrutta un calcio d'angolo e firma l'1-1 di testa. La risposta nerazzurra è immediata.attacca la profondità, controlla il pallone e batte Consigli: 2-1 dopo appena dodici minuti. Sembra una partita destinata a scorrere sui binari dell'Inter. L'Atalanta, invece, continua a giocare e al 25' trova un altro pareggio:si coordina dalla distanza e lascia partire un tiro che non dà scampo a Julio Cesar. Due a due. La partita è già bellissima, ma il meglio deve ancora arrivare.

MILANO, ITALIA – 5 DICEMBRE: Zlatan Ibrahimovic dell’Inter festeggia dopo aver segnato durante la partita di Serie A tra Inter e Lazio, disputata il 5 dicembre 2007 allo stadio San Siro di Milano, Italia. (Foto di New Press/Getty Images)

Doni firma il sorpasso, l'Atalanta vede l'impresa

Cambiasso e Ibrahimovic, la partita dura un minuto

Inter-Atalanta, l'ultima di Figo e il saluto di San Siro

La ripresa comincia con un cambio tra i pali dell'Atalanta:prende il posto di Consigli. Ma il copione non cambia. Sono ancora gli ospiti a colpire e questa volta il colpo fa male. Al 53' Doni si presenta su punizione e disegna una traiettoria perfetta. Julio Cesar resta battuto, l'Atalanta è avanti 3-2. A San Siro arriva il primo vero momento di difficoltà per l'Inter. Mourinho non vuole chiudere la stagione con una sconfitta e prova a cambiare qualcosa: dentroe Crespo, fuori Chivu e Stankovic. I nerazzurri aumentano la pressione, ma rischiano anche di subire il quarto gol. Padoin ha una grande occasione per mettere il risultato al sicuro, poi colpisce anche la traversa. Dall'altra parte è Crespo a sfiorare il pareggio, sempre di testa, ma il pallone si stampa sul legno. L'Atalanta resiste. E per qualche minuto sembra davvero in grado di portarsi a casa una vittoria clamorosa. L'Inter ha bisogno di una scossa. E la trova quando la partita sembra ormai scivolare verso il finale. All'80' Muntari prova la conclusione, Coppola respinge ma non riesce ad allontanare il pallone.è lì, nel posto giusto, e firma il 3-3. San Siro si riaccende. L'Atalanta non ha neanche il tempo di riorganizzarsi che arriva il colpo decisivo. Passa appena un minuto: Ibrahimovic riceve il pallone e inventa una giocata di tacco che sorprende Coppola. È il 4-3. Una rimonta completata in sessanta secondi, con lo svedese ancora una volta al centro della scena. Nel finale cerca anche la tripletta, ma il portiere bergamasco gli nega il quinto gol. Non cambia nulla: Ibra ha già fatto quello che voleva. Con la doppietta sale a 25 reti e conquista il titolo didella Serie A, davanti a Diegoe Marco Di Vaio, entrambi fermi a quota 24. L'ultima giornata gli regala anche questa soddisfazione.In mezzo a sette gol e a una rimonta incredibile, c'è anche una storia che merita spazio. Quella di, arrivato all'ultima partita della sua carriera. Il portoghese parte titolare e indossa per l'ultima volta la maglia nerazzurra. Al momento della sostituzione, nel primo tempo, lascia il campo tra glidi San Siro. Al suo posto entra Davide Santon. I compagni lo salutano, Mourinho lo abbraccia e il pubblico gli dedica una lunga. Non è un addio qualsiasi:chiude una carriera straordinaria, dopo aver vestito le maglie di Barcellona, Real Madrid e Inter, conquistando anche il Pallone d'Oro nel 2000. La giornata è speciale anche per il resto della squadra. Al fischio finale arriva la festa per il quarto Scudetto consecutivo, con la coppa e le medaglie consegnate ai nerazzurri. L'Inter chiude il campionato a 84 punti. L'Atalanta resta a quota 47, all'undicesimo posto, ma esce da San Siro dopo aver messo seriamente in difficoltà i campioni d'Italia.

MILANO, ITALIA – 17 MAGGIO: Luis Figo (a sinistra) e Dejan Stankovic dell’Inter festeggiano durante la partita di Serie A tra Inter e Siena, disputata allo stadio Meazza il 17 maggio 2009 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Quella del 31 maggio 2009 non era una partita che serviva all'Inter per vincere qualcosa. Lo Scudetto era già stato conquistato. Eppure, proprio nell'ultima domenica di campionato, San Siro si è preso una delle partite più pazze di quella stagione. L'Atalanta ha accarezzato l'impresa, Doni ha fatto tremare Mourinho e Ibrahimovic ha chiuso il pomeriggio nel modo che gli riusciva meglio: decidendo la partita. In mezzo, il saluto di Figo e una rimonta che in pochi avrebbero immaginato.