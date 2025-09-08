Partita infinita Israele-Italia. Valida per le qualificazioni mondiali. Autore di una doppietta nella partita di stasera, Moise Kean.
Il post partita
Israele-Italia, Kean: “Ci crediamo: abbiamo un ottimo mister”
Alla fine del primo tempo, si va negli spogliatoi sull'1-1. Poi, di tutto. 2-1 Israele, pareggio di Kean dopo un'istante. Vantaggio, Politano: 3-2; entra Raspadori e segna: 4-2. Poi, Bastoni fa autorete, 4-3. Israele segna su schema da calcio piazzato, 4-4. Palla al centro, palla a Tonali largo a sinistra: cross radente, che finisce in rete. 5-4. Sette minuti di recupero, all'ultimo Israele sfiora la quinta rete.
Al termine del match, parla Moise Kean ai microfoni della Rai. Questa, per l'attaccante della Fiorentina, è la ventitreesima presenza con la maglia della nazionale. Sale a quota tre gol in due partite in queste qualificazioni mondiali, dopo la rete contro l'Estonia di venerdì sera.
Israele-Italia, le parole di Kean
"Una partita emozionante, il bello del calcio: crederci fino all'ultimo e ci siamo riusciti. Giocare con Mateo è positivo, aumenta la nostra intesa e mi trovo sempre meglio.
"In queste partite ci devi sempre credere. Abbiamo dato un ottimo contributo stasera, era fondamentale portarla a casa. Anche il finale è stato... Emozionante, ecco. Ci crediamo alla qualificazione: abbiamo un'ottima squadra, ed un ottimo mister, possiamo fare bene".
