La Federcalcio italiana cerca disperatamente un nome che convinca il dt Paolo Maldini e l'advisor Leonardo a restare, vari nomi sono stati fatti, tra i quali si riconfermano Roberto Mancini e Antonio Conte, i principali candidati, ma nelle ultime ore a parte i nomi di Stefano Pioli e Raffaele Palladino, spunta un nome a sorpresa, quello di Thiago Motta.

CAIRATE, ITALIA - 18 MAGGIO: Il direttore del Milan Paolo Maldini assiste durante una sessione di allenamento del Milan a Milanello il 18 maggio 2023 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Un nome giovane che segua l'identikit cercato da Maldini e Leonardo

Avendo escluso gli ex ct, il presidente federale Malagò ha posto all'attenzione del dt Maldini alcuni nomi che potessero rientrare nella ricerca e nell'identikit da loro stabilito che sappia lavorare con i giovani, e come profilo sbuca il nome di

Nella giornata odierna Maldini e Leonardo, tramite lunghi colloqui telefonici con Malagò, hanno esposto il loro malumore per quanto riguarda la vicenda di Andrea Pirlo e la mancata conferma nel ruolo di allenatore della nazionale, decisione che però non è stata ancora ufficializzata.

Probabilmente proprio la mancanza di conferma del loro addio ha spinto il presidente federale ad approcciare Motta e per salvaguardare una federazione che, come detto da Abodi nella giornata di ieri "ha fatto una pessima figura". Nelle prossime ore sarà importante, anche in ottica delle partite in programma il prossimo Settembre sistemare la situazione ct, con Malagò intento a chiudere la questione in questa settimana con in più una riunione fissata in queste ore, cercando di risolvere i vari problemi che aleggiano sulla FIGC e i vari ruoli da ricoprire. Il presidente Ezio Simonelli si dice fiducioso per la risoluzione dei disguidi e la nomina del nuovo ct nei prossimi giorni.