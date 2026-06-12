Si è svolto a Nyon il sorteggio del Round 1 di qualificazione ai Campionati Europei femminili Under 19 e Under 17 del 2027. Le due selezioni azzurre hanno così scoperto le avversarie che incontreranno nella prima fase del percorso continentale. Per quanto riguarda l'Italia Under 19, il sorteggio non è stato particolarmente benevolo: le Azzurrine sono state inserite in un girone che comprende Spagna, Galles e Israele. Un raggruppamento impegnativo soprattutto per la presenza delle spagnole, da anni tra le nazionali più forti del panorama giovanile europeo. Anche l'Under 17 dovrà affrontare un percorso tutt'altro che semplice, ma con la consapevolezza di poter competere contro avversarie di livello.

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L'Under 19 trova la Spagna nel proprio cammino

La selezione Under 19 sarà chiamata a misurarsi con una delle realtà più consolidate del calcio femminile europeo. La presenza dellarende infatti il girone particolarmente competitivo, ma il confronto con una delle favorite della competizione rappresenterà anche un importante banco di prova per valutare il livello raggiunto dalle ragazze azzurre.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALIA - 15 MARZO: Giovanni Malago, Presidente di Milano Cortina 2026, saluta durante la cerimonia di premiazione dello slalom maschile, nel nono giorno dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso il Centro Sciistico Alpino Tofane, il 15 marzo 2026 a Cortina d'Ampezzo, Italia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Completano il gruppo Galles e Israele, due nazionali che proveranno a giocarsi le proprie possibilità in un raggruppamento che si preannuncia molto equilibrato alle spalle delle iberiche. L'obiettivo dell'Italia sarà quello di partire con il piede giusto e costruire un percorso che possa consentire alla squadra di presentarsi nelle migliori condizioni alle successive fasi della competizione. La fase finale dell'Europeo Under 19 si disputerà nel 2027 in Ungheria.

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Norvegia, Austria e Irlanda del Nord per l'Under 17

Per l', invece, il sorteggio ha riservato un gruppo composto da. Si tratta di avversarie tradizionalmente competitive a livello giovanile, ma contro le quali le Azzurrine possono giocarsi le proprie carte. La Norvegia rappresenta probabilmente l'ostacolo più insidioso del girone, mentre Austria e Irlanda del Nord proveranno a sfruttare ogni occasione per conquistare punti preziosi. Le ragazze italiane avranno l'obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime stagioni e di proseguire il percorso di crescita del movimento femminile nazionale. La fase finale dell'Europeo Under 17 è invece prevista in Finlandia nel 2027. Per entrambe le selezioni azzurre il cammino verso la rassegna continentale è ufficialmente iniziato, con la speranza di poter essere protagoniste fino in fondo.

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