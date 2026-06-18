A distanza di anni dalla storica vittoria dell'Europeo dell'Italia, continuano ad emergere annedoti e vecchi ricordi. La Nazionale di Roberto Mancini conquistò quel trofeo contro il favore dei pronostici. A tal proposito, durante il Podcast Jeantoneria condotto da Antonio Giorgino, ha parlato del successo della Nazionale Matteo Pessina. Il centrocampista del Monza ha rivissuto momenti iconici, tra annedoti e segreti di squadra.

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Pessina ricorda alcuni annedoti con Barella

L'Italia fugrazie alla vittoria conquistata ai calci di rigore contro l'. Decisiva fu una parata diai danni di. Pessina riuscì, oltre che ad esordire in una competizione così importante,

MALTA, MALTA - MARzo 26: Matteo Pessina dell' Italia in azione durante la partita di qualificazione al torneo di UEFA EURO 2024 nel match tra Malta e Italia al Ta' Qali Stadium il 26 Marzo, 2023 in Malta, Malta. (Photo by Claudio Villa/Getty Images )

Uno dei ricordi più divertenti raccontati da Matteo Pessina riguarda il rapporto con Nicolò Barella e Manuel Locatelli. I tre, legati da una forte amicizia, trascorrevano spesso il tempo a disposizione insieme, ritrovandosi nella stanza del centrocampista dell'Inter per riguardare alcuni sketch comici:"Mi ricordo tutto di quel periodo, specialmente quando ci ritrovavamo con Barella e Locatelli a vedere alcuni sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Bare apriva il suo armadio e c'erano numerose bottiglie di vino e ci costringeva ad assaggiarle. Lui è molto bravo in questo, io e Manu non capivamo niente, ci affidavamo a lui".

Il centrocampista del Monza ha voluto precisare che questi momenti avvenivano sempre nei periodi più tranquilli dei ritiri, lontano dagli appuntamenti più importanti:"Avevamo la testa sulle spalle, questi episodi succedevano nei periodi più tranquilli, cinque giorni prima del match o il giorno dopo aver giocato. Mi sembrava quasi una gita scolastica, ma ci siamo divertiti davvero tanto".

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L'armonia del gruppo e il rapporto con Roberto Mancini

Durante la chiacchierata, Pessina ha evidenziato come il vero punto di forza di quella squadra fosse la coesione e il rapporto con il Ct. Pur essendoci gruppi di giocatori che militavano nella stessa squadra,:"Io, Barella e Locatelli eravamo forse quelli con il rapporto più stretto, forse perchè siamo coetanei e abbiamo gli stessi interessi, non lo so.".

FIRENZE, ITALIA - NOVEMBRE 18: CT Roberto Mancini dell' Italia sorride durante la sessione di allenamento dell'Italia al Centro Tecnico Federale di Coverciano il 18 Novembre, 2022 a Firenze, Italia. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Infine le parole di elogio verso Roberto Mancini:"Il mister è stato davvero fantastico con noi, sia lui che tutto il suo staff. Ci lasciava qualche volta la serata libera e noi potevamo organizzare qualcosa: serata sushi, pizza, una volta ricordo che abbiamo fatto una grigliata. Eravamo sempre uniti e contenti. Il nostro tecnico ha creato un grande gruppo, per me questo è stato uno dei motivi che ci ha condotto alla vittoria".

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