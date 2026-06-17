L'Inter sta per chiudere l'arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio. L'agente del giocatore, Gianni Rava, si è detto fiducioso circa la chiusura imminente dell'operazione. Un nuovo secondo portiere sta per arrivare alla corte di Christian Chivu.

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La quasi fumata bianca

e lastanno per separarsi dopo 4 stagioni. L'è a caccia di un secondo portiere, avendo voluto affidare il ruolo di titolare adopo l'addio imminente di, e il prescelto è l'ex. La trattativa procede spedita e lasembra essere orientata ad accettare l'offerta da 3 milioni di euro recapitata dai nerazzurri.

ROME, ITALY - SEPTEMBER 19: Ivan Provedel della Lazio segna il primo gol della squadra per pareggiare durante la partita di UEFA Champions League del Gruppo E tra SS Lazio e Atletico Madrid allo Stadio Olimpico il 19 settembre 2023 a Roma, Italia. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

A confermare queste voci è stato l'agente del giocatore a FcInter1908, Gianni Rava: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi".

🚨⚫️🔵Provedel ad un passo dall'Inter, la conferma dell'agente del portiere: "Tifoso nerazzurro da sempre, è il momento giusto. All'Inter per giocarsi le sue carte" @fcin1908it pic.twitter.com/RHqpguDWFe — Daniele Mari (@marifcinter) June 17, 2026

Le ultime stagioni di Provedel

Dall'arrivo nella Capitale nel 2022,si è consacrato come uno dei più bravi portieri della scuola italiana. Gli highlights della sua avventura in maglia biancoceleste sono stati il gol nei minuti di recupero contro l' Atlético Madrid in Champions League e il record, tutt'ora imbattuto, di clean sheets durante la stagione 2022/23 di Serie A, ben 21. Nell'ultima annata, tra le più complicate nella storia recente dellaha collezionato 27 presenze prima di restare fermo ai box da fine marzo per una lesione alla spalla. Smaltito l'infortunio, l' Inter avrà una garanzia tra i pali.

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