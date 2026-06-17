Provedel all'Inter è vicino alla fumata bianca, mancano soltanto alcuni dettagli da limare

Marco Esposito
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L'Inter sta per chiudere l'arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio. L'agente del giocatore, Gianni Rava, si è detto fiducioso circa la chiusura imminente dell'operazione. Un nuovo secondo portiere sta per arrivare alla corte di Christian Chivu.

Provedel, Lazio

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La quasi fumata bianca

Ivan Provedel e la Lazio stanno per separarsi dopo 4 stagioni. L'Inter è a caccia di un secondo portiere, avendo voluto affidare il ruolo di titolare a Josep Martinez dopo l'addio imminente di Sommer, e il prescelto è l'ex Spezia. La trattativa procede spedita e la Lazio sembra essere orientata ad accettare l'offerta da 3 milioni di euro recapitata dai nerazzurri.

SS Lazio v Atletico Madrid: Group E - UEFA Champions League 2023/24
ROME, ITALY - SEPTEMBER 19: Ivan Provedel della Lazio segna il primo gol della squadra per pareggiare durante la partita di UEFA Champions League del Gruppo E tra SS Lazio e Atletico Madrid allo Stadio Olimpico il 19 settembre 2023 a Roma, Italia. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

A confermare queste voci è stato l'agente del giocatore a FcInter1908, Gianni Rava: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi".

Le ultime stagioni di Provedel

Dall'arrivo nella Capitale nel 2022, Provedel si è consacrato come uno dei più bravi portieri della scuola italiana. Gli highlights della sua avventura in maglia biancoceleste sono stati il gol nei minuti di recupero contro l'Atlético Madrid in Champions League e il record, tutt'ora imbattuto, di clean sheets durante la stagione 2022/23 di Serie A, ben 21. Nell'ultima annata, tra le più complicate nella storia recente della Lazio, Provedel ha collezionato 27 presenze prima di restare fermo ai box da fine marzo per una lesione alla spalla. Smaltito l'infortunio, l'Inter avrà una garanzia tra i pali.

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