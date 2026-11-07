Il difensore classe 2008 dell'Udinese riceve la sua prima chiamata in Nazionale maggiore dopo il via libera della FIFA per il cambio di nazionalità sportiva.
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
La Nazionale italiana accoglie un nuovo volto tra le proprie fila con Matteo Palma, giovane difensore dell'Udinese alla sua prima convocazione in azzurro in vista degli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League.
Il classe 2008 prenderà il posto di Gianluca Mancini, costretto a rinunciare alla convocazione per infortunio. Per Palma si tratta di un passaggio importante nel proprio percorso internazionale, dopo aver rappresentato l'Italia Under 15 e aver successivamente vestito la maglia delle selezioni giovanili tedesche, prima di avviare l'iter per il cambio di nazionalità sportiva.
Matteo Palma, chi è il nuovo convocato dell'ItaliaLa chiamata di Matteo Palma rappresenta una delle novità più interessanti nella lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Mancini. Il difensore classe 2008, attualmente in forza all'Udinese, avrà la possibilità di confrontarsi per la prima volta con il gruppo della Nazionale maggiore dopo aver scelto di rappresentare l'Italia, pur avendo la possibilità di optare anche per la Germania grazie alle origini tedesche della madre e italiane del padre.
Prenderà il posto di Gianluca Mancini, costretto a rinunciare alla convocazione dopo aver accusato un risentimento muscolare al flessore destro che, pur senza evidenziare lesioni agli esami strumentali, lo terrà lontano dai prossimi impegni della Nazionale contro Francia e Belgio, durante i quali resterà a Trigoria per seguire le terapie necessarie.
Con l'arrivo di Palma, l'Italia aggiunge così un altro giovane talento a un gruppo che nell'ultima convocazione ha già aperto le porte a nuovi volti come Alphadjo Cisse, Mattia Liberali, Riccardo Cassano e Simone Lontani, confermando la volontà del Ct Mancini di dare spazio alle nuove generazioni del calcio azzurro in vista dei prossimi impegni di Nations League.
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