Il centravanti inglese Jamie Vardy sceglie i propri profili social per annunciare l'addio definitivo alla piazza grigiorossa. L'attaccante pubblica un lungo messaggio per ringraziare calorosamente la tifoseria lombarda: "Un grande grazie a tutti i tifosi della Cremonese per il supporto che mi hanno dato in questa stagione". Il campione britannico dimostra un forte attaccamento alla città, riconoscendo l'incredibile calore che i sostenitori hanno riversato costantemente sulla squadra durante l'intera e faticosa annata sportiva. Il suo arrivo aveva generato grandissimo entusiasmo mesi prima, e lui risponde oggi con parole piene di sincera gratitudine verso la gente che ha riempito gli spalti dello stadio.

L'orgoglio grigiorosso e l'epilogo del campionato

Ilanalizza lucidamente l'epilogo amaro del campionato appena trascorso: "Non è stato il finale che tutti desideravamo". Nonostante la grossa delusione sportiva per l'esito della classifica,rivendica con enormeil propriosul rettangolo verde: "Mi è piaciuto indossare la maglia grigiorossa e dare tutto per il club". L'attaccante conclude il suo intenso intervento augurando il meglio per il futuro dellae lanciando un ultimo e vibrante incitamento: "Forza Cremo". Il giocatore salutalombardo con grandissima, confermando le sue immenseumane oltre a quelle puramentee balistiche che tutti gli appassionati del calcio mondiale conoscono perfettamente.

UDINE, ITALIA - 17 MAGGIO: Jamie Vardy della Cremonese osserva il gioco durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e US Cremonese allo stadio Friuli, il 17 maggio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

I numeri della stagione e il futuro del club

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Il centravanti inglese termina così la sua personalissimanel massimo campionato italiano.chiude il suostagionale mettendo a segno sette reti nelletotali con la maglia del club. Le marcature delnon bastano per raggiungere ilsperato e non riescono a garantire la vitaledel club lombardo. Ora lapianifica un'immediatasportiva per dominare il prossimocadetto erapidamente, mentre la punta inglese valuta nuove eofferte per il prosieguo della propria gloriosa. Il calcio italiano perde unassoluto, ma conserva il ricordo di unesemplare capace di lottare instancabilmente su ogni singolo