Jamie Vardy lascia la Cremonese. L'attaccante inglese saluta i tifosi grigiorossi sui social dopo aver collezionato 7 gol in 29 presenze in Serie A nell'ultima annata sportiva
I tifosi della Cremonese pazzi per Jamie Vardy: che accoglienza in città!
Il centravanti inglese Jamie Vardy sceglie i propri profili social per annunciare l'addio definitivo alla piazza grigiorossa. L'attaccante pubblica un lungo messaggio per ringraziare calorosamente la tifoseria lombarda: "Un grande grazie a tutti i tifosi della Cremonese per il supporto che mi hanno dato in questa stagione". Il campione britannico dimostra un forte attaccamento alla città, riconoscendo l'incredibile calore che i sostenitori hanno riversato costantemente sulla squadra durante l'intera e faticosa annata sportiva. Il suo arrivo aveva generato grandissimo entusiasmo mesi prima, e lui risponde oggi con parole piene di sincera gratitudine verso la gente che ha riempito gli spalti dello stadio.
L'orgoglio grigiorosso e l'epilogo del campionatoIl bomber d'Oltremanica analizza lucidamente l'epilogo amaro del campionato appena trascorso: "Non è stato il finale che tutti desideravamo". Nonostante la grossa delusione sportiva per l'esito della classifica, Vardy rivendica con enorme orgoglio il proprio impegno sul rettangolo verde: "Mi è piaciuto indossare la maglia grigiorossa e dare tutto per il club". L'attaccante conclude il suo intenso intervento augurando il meglio per il futuro della società e lanciando un ultimo e vibrante incitamento: "Forza Cremo". Il giocatore saluta l'ambiente lombardo con grandissima eleganza, confermando le sue immense doti umane oltre a quelle puramente tecniche e balistiche che tutti gli appassionati del calcio mondiale conoscono perfettamente.
I numeri della stagione e il futuro del clubIl centravanti inglese termina così la sua personalissima esperienza nel massimo campionato italiano. Vardy chiude il suo bilancio stagionale mettendo a segno sette reti nelle 29 presenze totali con la maglia del club. Le marcature del fuoriclasse non bastano per raggiungere il traguardo sperato e non riescono a garantire la vitale salvezza del club lombardo. Ora la dirigenza pianifica un'immediata rinascita sportiva per dominare il prossimo torneo cadetto e risalire rapidamente, mentre la punta inglese valuta nuove e stimolanti offerte per il prosieguo della propria gloriosa carriera. Il calcio italiano perde un protagonista assoluto, ma conserva il ricordo di un atleta esemplare capace di lottare instancabilmente su ogni singolo pallone.
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