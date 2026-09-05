Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus nella terza giornata di questa Serie A, e arriva da due vittorie consecutive contro Torino (1-2) e Venezia (2-0). Dopo l'ultima stagione era necessario un avvio del genere per riportare la fiducia e la convinzione di poter lottare per qualche trofeo al termine della stagione, nonostante un addio importante come quello di Rafa Leao. Nonostante tutto, gli acquisti sono stati di livello, e Gonçalo Ramos, pagato circa 75 milioni al Paris Saint-Germain, ha già trovato la rete e mostrato molte delle sue qualità, pur considerando che ha affrontato due squadre di livello inferiore rispetto ai rossoneri. La Juventus, ugualmente, arriva da 2 vittorie senza subire gol e numerosi cambi in rosa, ma la vera prova per entrambe sarà domani alle 20:45.

Juventus-Milan: le parole di Amorim in conferenza stampa

Alla vigilia del primo big match della stagione contro la Juventus,ha presentato la sfida in, soffermandosi sugli avversari e su Spalletti, sulle recenti parole di Chivu (allenatore dell'Inter) e sulle ambizioni del Milan. Il tecnico portoghese ha inoltre fatto il punto sul mercato appena concluso e sul percorso della squadra che ormai non vince da tanto tempo.

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Gonçalo Ramos dell'AC Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il tecnico rossonero ha iniziato la conferenza parlando del tecnico della Juventus e del modo di giocare di Luciano Spalletti: "Spalletti non ha bisogno di presentazioni, ha qualità: mi piace il suo modo di giocare. Capisco il motivo per il quale cerca di interpretare le partite in una determinata maniera. Sarà molto difficile ma siamo all'inizio della stagione, siamo pronti".

Si è successivamente espresso sul mercato del Milan, ritenendosi pienamente soddisfatto dei giocatori che ha a sua disposizione: "Darei un 10 a questo mercato come voto, sono contento. Sono abituato alla presenza di Cardinale, parlo continuamente con la società. Se si guardano i nomi che abbiamo preso, sono arrivati tanti top player che ci aiuteranno anche in futuro. I miei sono i migliori giocatori al mondo".

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Infine ha parlato delle parole di Chivu, senza dargli troppo peso e mantenendo la concentrazione sulla partita di domani: "Se dovessimo aver bisogno delle parole altui per trovare motivazioni,. Basta guardare la nostra posizione in classifica negli ultimi anni per capire che. So anche che è difficile per i tifosi e dobbiamo essere onesti con loro sul percorso che bisogna affrontare per riportare il Milan dove merita.. Se ci concentrassimo su queste parole, significherebbe essere distratti. Per me il Milan è la migliore squadra d'Italia. Non vinciamo lo Scudetto dal 2022 e. Ci vuole tempo, ma".