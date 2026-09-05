Juventus-Milan: le parole di Amorim in conferenza stampa

Le parole di Amorim alla viglia di Juventus-Milan, una partita che potrebbe regalare la vetta a una delle due squadre, almeno per il momento.
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Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus nella terza giornata di questa Serie A, e arriva da due vittorie consecutive contro Torino (1-2) e Venezia (2-0). Dopo l'ultima stagione era necessario un avvio del genere per riportare la fiducia e la convinzione di poter lottare per qualche trofeo al termine della stagione, nonostante un addio importante come quello di Rafa Leao. Nonostante tutto, gli acquisti sono stati di livello, e Gonçalo Ramos, pagato circa 75 milioni al Paris Saint-Germain, ha già trovato la rete e mostrato molte delle sue qualità, pur considerando che ha affrontato due squadre di livello inferiore rispetto ai rossoneri. La Juventus, ugualmente, arriva da 2 vittorie senza subire gol e numerosi cambi in rosa, ma la vera prova per entrambe sarà domani alle 20:45.
Juventus-Milan: le parole di Amorim in conferenza stampaAlla vigilia del primo big match della stagione contro la Juventus, Rúben Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari e su Spalletti, sulle recenti parole di Chivu (allenatore dell'Inter) e sulle ambizioni del Milan. Il tecnico portoghese ha inoltre fatto il punto sul mercato appena concluso e sul percorso della squadra che ormai non vince da tanto tempo.
Il tecnico rossonero ha iniziato la conferenza parlando del tecnico della Juventus e del modo di giocare di Luciano Spalletti: "Spalletti non ha bisogno di presentazioni, ha qualità: mi piace il suo modo di giocare. Capisco il motivo per il quale cerca di interpretare le partite in una determinata maniera. Sarà molto difficile ma siamo all'inizio della stagione, siamo pronti".
Si è successivamente espresso sul mercato del Milan, ritenendosi pienamente soddisfatto dei giocatori che ha a sua disposizione: "Darei un 10 a questo mercato come voto, sono contento. Sono abituato alla presenza di Cardinale, parlo continuamente con la società. Se si guardano i nomi che abbiamo preso, sono arrivati tanti top player che ci aiuteranno anche in futuro. I miei sono i migliori giocatori al mondo".
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