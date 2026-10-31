Il brasiliano, ospite a San Siro questa sera per il derby, ha parlato dei rossoneri alla Gazzetta dello Sport
Kakà torna a San Siro. Prima del derby, infatti, il brasiliano sarà premiato ed entrerà nella Hall of Fame del Milan grazie anche a Tiffany & Co, brand del quale è ambassador in Brasile. E l'ex Milan è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport prima del match con l'Inter. Si è parlato, ovviamente, soprattutto di derby.
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