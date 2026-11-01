Dopo la splendida vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan mette a segno un altro colpo importante per il presente e il futuro del club. Arriva infatti la fumata bianca per Markus Krosche nuovo Head of Football dei rossoneri. Il club ha infatti raggiunto un accordo verbale con l'ex direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, che dovrà gestire al meglio sin dal suo arrivo la pianificazione del mercato e la gestione sportiva. L'esperto dirigente infatti, avrà il ruolo di raccordo tra proprietà, area tecnica e area scouting. Nel mirino la pianificazione del mercato e la valorizzazione delle risorse, per mantenere in equilibrio l'ambizione sportiva del club con i vincoli di sostenibilità. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>