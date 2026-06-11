La Lazio ha deciso di intervenire ufficialmente per fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo una presunta cessione della società. Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali istituzionali, il club biancoceleste ha smentito in maniera netta tutte le ricostruzioni diffuse da alcuni organi di informazione e profili social. La società ha precisato che "non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società" e che non sono stati sottoscritti "accordi, intese o impegni di qualsiasi natura" relativi al trasferimento totale o parziale della proprietà. La Lazio ha inoltre chiarito che la proprietà non ha conferito alcun mandato per una possibile vendita e non ha avviato interlocuzioni con soggetti interessati all'acquisto del club.

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Nessun fondo interessato e nessun cambio di proprietà

Nel comunicato la società entra nel dettaglio delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La Lazio definisce infatti "del tutto prive di fondamento" le informazioni relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi di investimento o possibili modifiche dell'assetto societario. La smentita riguarda anche le voci che collegavano eventuali operazioni societarie al progetto legato allo Stadio Flaminio

ROMA, ITALIA - 17 FEBBRAIO: Il presidente della SS Lazio, Claudio Lotito, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto per lo stadio Flaminio della SS Lazio presso il Formello Sport Centre il 17 febbraio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il club ha quindi invitato tifosi, azionisti, investitori e operatori dell'informazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali della società. Una presa di posizione particolarmente dura che punta a chiudere qualsiasi speculazione sul futuro della proprietà biancoceleste.

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Segnalazione alle autorità competenti

La parte più significativa del comunicato riguarda però le possibili conseguenze delle notizie diffuse nelle ultime settimane. La Lazio sottolinea infatti come la diffusione ripetuta di informazioni non verificate sulla governance, sull'assetto proprietario e sulle strategie societarie rischi di generare disinformazione e di influenzare la percezione del mercato. Proprio per questo motivo il club ha annunciato di aver trasmesso una segnalazione alle, chiedendo verifiche sulla diffusione di informazioni non supportate da elementi oggettivi e sugli eventuali effetti prodotti sul regolare andamento del mercato. La società ha infine ribadito la volontà di continuare a operare con trasparenza e responsabilità, riservandosi ogni iniziativa ritenuta opportuna per tutelare il club, gli azionisti e l'intera comunità biancoceleste. Una presa di posizione netta con cui la Lazio prova a mettere definitivamente fine alle voci sulla possibile vendita della società.

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