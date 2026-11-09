L'ex rossonero racconta degli anni personali molto delicati

Alessia Bartiromo
Brondby IF v FC Red Bull Salzburg - UEFA Champions League: Play-Offs Leg Two

Spettacolo nel derby di Copenaghen: i tifosi del Brondby incendiano il Parken Stadium

Clicca qui e scegli Derbyderbyderby.it come fonte preferita su Google!

Un calciatore professionista viene spesso visto come un uomo che non può essere scalfito da nulla eppure, soprattutto in giovane età, può vivere momenti personalmente e psicologicamente molto delicati. Ben lo sa Alessandro Matri, attualmente aspirante ballerino nel programma televisivo "Ballando con le stelle" che ha raccontato a cuore aperto un momento molto delicato vissuto dopo la sua esperienza al Milan, che ha compromesso sia la sua salute fisica che quella psicologica, uscendone con l'aiuto della famiglia e delle persone a lui più care e dando un messaggio importante e positivo anche a tutti i giovani. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

Parma FC v AC Milan - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti