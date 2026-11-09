Un calciatore professionista viene spesso visto come un uomo che non può essere scalfito da nulla eppure, soprattutto in giovane età, può vivere momenti personalmente e psicologicamente molto delicati. Ben lo sa Alessandro Matri, attualmente aspirante ballerino nel programma televisivo "Ballando con le stelle" che ha raccontato a cuore aperto un momento molto delicato vissuto dopo la sua esperienza al Milan, che ha compromesso sia la sua salute fisica che quella psicologica, uscendone con l'aiuto della famiglia e delle persone a lui più care e dando un messaggio importante e positivo anche a tutti i giovani. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>