Dopo il pareggio in casa contro il Milan di Ruben Amorim, Gattuso risponde a Fabiani e cerca di "sgonfiare" le pressioni intorno la propria squadra dopo il grande avvio di campionato.
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Tre vittorie e un pareggio che significano primo posto momentaneo in classifica dopo le prime quattro partite di campionato per la Lazio di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, arrivato in estate tra le perplessità e la sfiducia della tifoseria, si sta rendendo complice contro ogni pronostico di un grande avvio di campionato, che sta inevitabilmente facendo crescere le aspettative, sia della piazza laziale ma anche della società, come affermato dal direttore sportivo Fabiani, che qualche giorno fa ha dichiarato che l'obiettivo minimo della squadra è un piazzamento europeo. Dopo la partita di ieri sera contro il Milan, Gattuso, in disaccordo con il proprio DS, ha voluto replicare.
Le dichiarazioni su Fabiani: "Non prendiamoci in giro, l'Europa non è l'obiettivo"
Il tecnico intervenuto nella conferenza stampa post-partita, nonostante la soddisfazione per il punto conquistato ha voluto chiarire il proprio pensiero, in disaccordo con quello della società, sulle precedenti dichiarazione del direttore sportivo: "Non voglio scappare dalle responsabilità, ma giocare nelle condizioni in cui stiamo giocando non è facile. Noi dobbiamo pensare di partita in partita e alla fine tireremo le somme. Non dobbiamo prenderci in giro, l'Europa non è l'obiettivo minimo". Queste le parole per cercare di alleggerire le pressioni stagionali sui biancocelesti.
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