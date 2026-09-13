Tre vittorie e un pareggio che significano primo posto momentaneo in classifica dopo le prime quattro partite di campionato per la Lazio di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, arrivato in estate tra le perplessità e la sfiducia della tifoseria, si sta rendendo complice contro ogni pronostico di un grande avvio di campionato, che sta inevitabilmente facendo crescere le aspettative, sia della piazza laziale ma anche della società, come affermato dal direttore sportivo Fabiani, che qualche giorno fa ha dichiarato che l'obiettivo minimo della squadra è un piazzamento europeo. Dopo la partita di ieri sera contro il Milan, Gattuso, in disaccordo con il proprio DS, ha voluto replicare.

Le dichiarazioni su Fabiani: "Non prendiamoci in giro, l'Europa non è l'obiettivo"

ROMA, ITALIA - 7 AGOSTO: Il direttore sportivo della SS Lazio Angelo Fabiani e l'allenatore della nazionale italiana Gennaro Gattuso prima della sessione di allenamento della SS Lazio presso il centro sportivo di Formello, il 7 agosto 2025 a Roma. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il tecnico intervenuto nella conferenza stampa post-partita, nonostante la soddisfazione per il punto conquistato ha voluto chiarire il proprio pensiero, in disaccordo con quello della società, sulle precedenti dichiarazione del direttore sportivo: "Non voglio scappare dalle responsabilità, ma giocare nelle condizioni in cui stiamo giocando non è facile. Noi dobbiamo pensare di partita in partita e alla fine tireremo le somme. Non dobbiamo prenderci in giro, l'Europa non è l'obiettivo minimo". Queste le parole per cercare di alleggerire le pressioni stagionali sui biancocelesti.

Gattuso si autoelogia: "Milan e Napoli hanno vinto lo scudetto grazie al mio modo di lavorare"

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Il tecnico ha voluto ringraziare i propri ragazzi per la prestazione ritenuta soddisfacente: "Ho visto una squadra viva, questo è un gruppo con dei valori. Nel secondo tempo abbiamo subito troppo, ma sono soddisfatto". E successivamente si è ritagliato uno spazio per sé, facendo presente che alla base del suo modo di lavorare c'è la disciplina e la cultura per il lavoro: "La mia storia parla chiaro: dopo il mio addio, sia al Milan che al Napoli è arrivato lo Scudetto. Non credo sia un caso, ho lasciato in entrambe le squadre una mentalità vincente e una forte cultura del lavoro".