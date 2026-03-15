Lazio-Milan, i migliori marcatori nella storia del big match di serie A

La gara di andata ha sorriso alla squadra di Allegri grazie alla rete di Leao ma scopriamo quali sono i migliori marcatori nella storia del big match di serie A da ambo le parti e chi ha saputo fare la differenza.

La serie A si scalda sempre di più con il big match in programma questa sera tra Lazio e Milan, che mette in palio tre punti molto pesanti per la classifica. I biancocelesti vogliono conquistare l'intera posta in palio tra le mura amiche per risalire in classifica e cercare di avvicinarsi alla zona Europa mentre i rossoneri hanno la ghiotta chance di accorciare ancora sull'Inter, fermata sul pari dall'Atalanta. L'incontro ha fatto la storia della massima competizione tra colpi di scena, grandi bomber e anche numerose sorprese. La gara di andata ha sorriso alla squadra di Allegri grazie alla rete di Leao ma scopriamo insieme quali sono i migliori marcatori nella storia del big match di serie A da ambo le parti e chi ha saputo fare la differenza. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>