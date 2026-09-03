Il passato recente del calcio italiano porta il nome di Antonio Giraudo, considerato insieme ad Adriano Galliani tra i migliori dirigenti dei top club del Bel Paese, tra il 1996 e il 2006. Poi , il black out con Calciopoli. Radiato dalla Figc nel 2011, ha due assoluzioni piene con la Giustizia ordinaria, nel processo sul doping e sul falso in bilancio mentre su Calciopoli è avvenuta la prescrizione. Da allora è a Londra , dove continua a lavorare nel mondo del calcio. Ha deciso così di raccontare le sue verità a La Stampa, svelando numerosi retroscena in particolar modo tra Juventus e Milan. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>