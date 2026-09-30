L'Hellas Verona ha presentato al comune della città un progetto per la costruzione del nuovo stadio. Il progetto prevede la demolizione dello storico Bentegodi e la costruzione del nuovo impianto sullo stesso sito.

L'Hellas Verona presenta il suo nuovo stadio

Hellas Verona FC presenta al Comune di Verona il progetto del Nuovo Stadio#HVFC https://t.co/b0Fn1j2Pvf — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 30, 2026

La socieà Hellas Verona, che attualmente milita nella, ha presentato al Comune della città scaligera il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). In questo modo, dunque, viene avviato formalmente ilprevisto dalla normativa italiana per i nuovi stadi. E si tratta di un progetto ambizioso e di grande importanza per i Gialloblu: si partirà con la demolizione dello storico Bentegodi, per poi realizzare il nuovo stadio sullo stesso terreno. Si parla di un impianto, polifunzionale, in grado di ospitare fino aL'investimento complessivo è dell'ordine di circa. Cifre decisamente importanti che il club, secondo quanto rivelato, intende finanziare da solo e quasi interamente con deglida parte della proprietà. Ad essi, comunque, dovrebbe affiancarsi una quota di partecipazione pubblica. Tale quota, però, dovrebbe coprire soprattutto alcune opere che avranno un maggiore impatto urbano: questo in linea con quanto richiesto e previsto dalla Legge Stadi.

L'obiettivo finale, dunque, è quello di realizzare uno stadio aderente agli standard internazionali, con maggiore vicinanza tra spalti e terreni di gioco e con una maggiore e più dettagliata offerta di hospitality. E non sarà usato solo per il calcio, ma disponibile tutto l'anno per concerti, eventi aziendali e per le visite. Avrà, all'interno, anche dei ristoranti e un museo dell'Hellas Verona. Si prevede anche la costruzione, nella stessa zona, di quattro campi che saranno usati dalle squadre giovanili e dalla sezione femminile dell'Hellas.

VERONA, ITALY - FEBBRAIO 06: Veduta generale dell'interno dello stadio prima della partita di Serie A tra Hellas Verona FC e Pisa SC allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 6 febbraio 2026 a Verona, Italia. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Così come per il nuovo stadio della Roma, le intenzioni della società e del Comune sono quelle di completare la costruzione entro la stagione 2031-2032. Con in mente, anche in questo caso, l'idea di avere, pronta per essere messa a disposizione, una struttura idonea ad ospitare le partite dell'Europeo del 2032. La documentazione, adesso, è al vaglio del Comune di Verona.