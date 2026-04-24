Il difensore classe '92 ha anche commentato il big-match che domenica sera metterà a confronto due club per i quali ha vestito le rispettive maglie. Nello specifico, De Sciglio ha dichiarato: "Sarà un big-match davvero tirato, anche senza un posto Champions in palio sarebbe comunque una partita molto sentita. All'inizio si studieranno e dovranno capire chi farà il primo passo. A livello di risultati il Milan è stato più costante fin da subito, la Juventus non è partita benissimo. A livello di gioco sono squadre diverse, Max Allegri cura molto la fase difensiva mentre Luciano Spalletti fa scambiare di più le posizioni sul rettangolo di gioco e il modulo è diverso. Complicato dire chi sta facendo la stagione migliore".

Infine, l'ex Empoli ha terminato l'intervento rispondendo alla domanda su chi sceglierebbe di giocare attualmente tra rossoneri e bianconeri: "Molto complicato dire in quale delle due mi piacerebbe giocare. Il Milan sta lottando per il secondo posto, Max Allegri con il suo gioco pragmatico riesce spesso a portare a casa il risultato. Anche in questa stagione è riuscito a portare a casa diverse vittorie importanti, e anche sofferte. La Juventus ha fatto un salto di qualità incredibile da quando è arrivato Luciano Spalletti. Giocare con lui mi incuriosisce tanto, anche per provare qualcosa di nuovo e ricevere richieste diverse".

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