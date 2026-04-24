Il difensore italiano ex Juventus e Milan parla del sua situazione e del suo futuro: vorrebbe ripartire dall'estero
Il Real Madrid incontra i campioni del tennis tra sorrisi, abbracci e foto
In un momento della carriera in cui ogni scelta può pesare come una svolta definitiva, Mattia De Sciglio torna a parlare del suo futuro. Il terzino italiano, attualmente svincolato dopo l'esperienza in maglia Empoli, apre ad un’ipotesi decisamente interessante: ripartire da nuova avventura all’estero, lontano dai confini della Serie A, per rimettersi in gioco in un contesto diverso e stimolante.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
#DeSciglio: "Mi piacerebbe fare altra esperienza all'estero"#SkySport #SkyCalcioUnplugged https://t.co/uTUwxkGpbg— skysport (@SkySport) April 24, 2026
De Sciglio vorrebbe giocare all'estero
Intervistato ai microfoni di Sky Calcio Unplagged, l'ex difensore di Juventus e Milan ha dichiarato di voler ripartire dall'estero: "Mi piacerebbe fare un'altra avventura all'estero, per far vivere una nuova esperienza a mia moglie e alle mie bambine piccole".
Successivamente, De Sciglio ha continuato parlando della sua ultima esperienza fuori dall'Italia, definendola davvero positiva: "Giocare a Lione è stato bellissimo, il campionato era davvero divertente. Oggi faccio fatica a vedere le partite perché soffro".
Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Le parole di De Sciglio in vista di Milan-Juventus
Il difensore classe '92 ha anche commentato il big-match che domenica sera metterà a confronto due club per i quali ha vestito le rispettive maglie. Nello specifico, De Sciglio ha dichiarato: "Sarà un big-match davvero tirato, anche senza un posto Champions in palio sarebbe comunque una partita molto sentita. All'inizio si studieranno e dovranno capire chi farà il primo passo. A livello di risultati il Milan è stato più costante fin da subito, la Juventus non è partita benissimo. A livello di gioco sono squadre diverse, Max Allegri cura molto la fase difensiva mentre Luciano Spalletti fa scambiare di più le posizioni sul rettangolo di gioco e il modulo è diverso. Complicato dire chi sta facendo la stagione migliore".
Infine, l'ex Empoli ha terminato l'intervento rispondendo alla domanda su chi sceglierebbe di giocare attualmente tra rossoneri e bianconeri: "Molto complicato dire in quale delle due mi piacerebbe giocare. Il Milan sta lottando per il secondo posto, Max Allegri con il suo gioco pragmatico riesce spesso a portare a casa il risultato. Anche in questa stagione è riuscito a portare a casa diverse vittorie importanti, e anche sofferte. La Juventus ha fatto un salto di qualità incredibile da quando è arrivato Luciano Spalletti. Giocare con lui mi incuriosisce tanto, anche per provare qualcosa di nuovo e ricevere richieste diverse".
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA