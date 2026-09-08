Buone notizie per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli è stato sottoposto nella mattinata alla procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital e, secondo quanto comunicato dal club azzurro, l’intervento è perfettamente riuscito. Per il calciatore scozzese inizia ora una fase di riposo e recupero prima del graduale ritorno agli allenamenti.

Il comunicato del Napoli su McTominay

La vicenda era iniziata nei giorni scorsi, quando a McTominay era stata riscontrata una lieve aritmia benigna. Il Napoli aveva comunicato la necessità di intervenire attraverso una procedura di ablazione cardiaca, con l’obiettivo di correggere l’alterazione del ritmo del cuore. L’aritmia, in generale, indica un’anomalia nella frequenza o nella regolarità del battito e può presentarsi in forme molto diverse. Nel caso di McTominay, il club l’ha definita espressamente lieve e benigna.

🚨Scott McTominay si è operato



Il comunicato del Napoli:

"Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di… pic.twitter.com/9LwrZSpTux — Diego Catalano (@diegocatalano77) September 8, 2026

L’ablazione è una procedura utilizzata per intervenire sulle aree responsabili degli impulsi elettrici anomali che possono provocare l’aritmia. Nel caso della tecnica PFA, o Pulsed Field Ablation, vengono utilizzati brevi impulsi elettrici ad alta intensità per trattare in maniera selettiva il tessuto responsabile dell’alterazione del ritmo. Si tratta di una procedura mininvasiva e il recupero viene successivamente programmato in maniera graduale.

Il Napoli ha pochi minuti fa ha fornito un aggiornamento particolarmente importante sulle condizioni del suo centrocampista: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito", ha comunicato la società.

PARMA, ITALIA - 12 APRILE: Scott McTominay del Napoli SSC reagisce durante la Serie A match tra Parma Calcio 1913 e SSC Napoli allo Stadio Ennio Tardini il 12 aprile 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Quando rientrerà in campo?

La notizia più importante riguarda dunque l’esito dell’intervento. McTominay dovrà osservare un periodo di riposo di circa due settimane prima di poter riprendere gli allenamenti. Questo significa che il prossimo obiettivo sarà verificare la risposta del calciatore al trattamento e accompagnarlo verso una ripresa progressiva dell’attività fisica.

Nei giorni scorsi era stato indicato come obiettivo generale un ritorno dopo la pausa per le nazionali. Ora, con l’ablazione conclusa con successo, il percorso può entrare nella sua fase successiva. Per il Napoli e per i tifosi azzurri arriva quindi una prima risposta positiva dopo la preoccupazione iniziale. McTominay vorrebbe accelerare le operazioni di rientro per dare una mano ai suoi compagni di squadra, ma si percorrerà la strada della "cautela", dunque i prossimi aggiornamenti non arriveranno prima delle prossime due settimane.