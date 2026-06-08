Fabrizio Miccoli è pronto a tornare nel luogo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera. Il prossimo 26 settembre l'ex attaccante e storico capitano del Palermo scenderà nuovamente sul prato dello stadio Renzo Barbera per quella che sarà la sua vera partita d'addio al calcio, un evento speciale annunciato dallo stesso ex numero 10 nel corso della trasmissione Uno Mattina su Rai 1.

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L'ultimo saluto e una causa splendida, le parole di Miccoli

Fabrizio #Miccoli darà l’addio al calcio il 26 settembre a Palermo. Il ricavato dell’evento sara devoluto interamente alla Fondazione Falcone pic.twitter.com/uot7qkWC0c — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2026

Sarà una serata all'insegna delle emozioni, dei ricordi e della solidarietà. Miccoli ha infatti rivelato che l'intero ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Falcone, realtà impegnata nella diffusione della cultura della legalità e della memoria legata alle vittime della mafia. L'iniziativa porterà a Palermo numerosi protagonisti dell'epoca più brillante della storia recente rosanero. Hanno già confermato la loro presenza alcuni dei compagni più amati dai tifosi, tra cui. Non mancheranno inoltre ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, chiamati a rendere ancora più speciale una serata che si preannuncia ricca di affetto e partecipazione.

Per Miccoli si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L'ex attaccante ha colto l'occasione per parlare anche del rapporto costruito negli ultimi anni con la famiglia Falcone, soffermandosi su un percorso umano che ha definito profondo e importante: "Ho avuto la fortuna di parlare con la signora Maria e con il figlio Vincenzo e mi hanno perdonato sin da subito. Oggi abbiamo un bellissimo rapporto. Il 23 maggio, nel giorno della commemorazione delle stragi, mi hanno dato la possibilità di stare insieme a loro. È stato emozionante, molto bello, e per questo li ringrazierò sempre".

Le parole dell'ex capitano rosanero aggiungono un significato ulteriore a un appuntamento che andrà oltre il semplice aspetto sportivo. La partita del 26 settembre sarà infatti non solo un omaggio a una delle bandiere più amate della storia del Palermo, ma anche un'occasione per sostenere una causa importante e ribadire il valore della memoria e dell'impegno civile. Il Barbera si prepara così ad accogliere nuovamente uno dei suoi protagonisti più iconici, per una notte che promette di lasciare il segno nel cuore dei tifosi.

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