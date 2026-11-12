La società rossonera sta già pensando alla prossima stagione
Con l'età che avanza e l'ipotesi di un ritiro sempre più concreta, il Milan ha necessità di cominciare a guardarsi intorno sul mercato per individuare qualcuno che possa raccogliere l'eredità di Luka Modric. L'identikit della società rossonera sembra delinearsi in maniera abbastanza chiara: l'obiettivo è andare a prendere un giovane centrocampista di prospettiva, che possa essere messo al centro del progetto per le prossime stagioni.
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