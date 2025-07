I rossoneri escono vittoriosi dal primo incontro amichevole della loro stagione. Nonostante le varie assenze e le lacune ancora da colmare all'interno della rosa, il tecnico toscano è al lavoro per trovare alcune soluzioni alternative.

Luca Gilardi 19 luglio - 16:08

Prime prove di nuovo Milan. In mattinata i rossoneri sono scesi in campo contro il Milan Futuro, vincendo per 3-0 grazie alle reti di Bartesaghi, Liberali e Gabbia. La seconda avventura di Allegri con il Diavolo nasce dunque all'insegna degli italiani. La prima formazione messa in campo dal tecnico toscano è ampiamente sperimentale, in attesa che il mercato possa portare qualche rinforzo importante. Questa amichevole decreta la fine della prima fase di preparazione della squadra, dopo due settimane di test e allenamenti a Milanello.

Milan, prove di Allegri bis — Il primo Milan di Allegri è ancora lontano dalla sua forma definitiva. In ogni caso, la partita contro la seconda formazione dei rossoneri, ha dato qualche primo spunto interessante. I rossoneri sono scesi in campo con un 4-3-3, che vedeva il nuovo acquisto Pietro Terracciano tra i pali e una difesa formata da Filippo Terracciano, Tomori, Pavlovic e Bartesaghi. A centrocampo, spazio per Ricci in cabina di regia, con ai suoi lati Loftus-Cheek e Bondo. Infine l'attacco, con Colombo ad agire da prima punta, Saelemaekers a destra e Leao a sinistra.

Nel secondo tempo c'è spazio per un po' di rotazioni, con l'ingresso di Thiaw, Gabbia e tanti giovani, con il talentino Liberali che trova la via della rete. Non hanno preso parte alla gara alcuni big, rimasti a riposo. Tra loro, figurano i nomi di Pulisic, Fofana e Jimenez, ma ci sarà spazio anche per vederli nelle prossime uscite.

Milan, inizia la tournée — Che il Milan sia ancora incompleto, non è di certo un segreto. Allegri ha urgentemente bisogno dei due terzini, in seguito al mancato riscatto di Walker e alla cessione di Theo Hernandez. Tuttavia, l'allenatore livornese ha già iniziato a dare la propria impronta alla squadra, indicando la via anche dal punto di vista tattico. Non è da escludere che in futuro possa provare delle variazioni tattiche, ma la base sarà sicuramente quella del 4-3-3.

Nella serata di oggi, sabato 19 luglio, i rossoneri si ritroveranno intorno alle 19, per cenare insieme e poi partire alla volta di Singapore, alle 22. Da questo momento iniziano una serie di impegni amichevoli in vista della nuova stagione, che avranno luogo tra la già citata Singapore, Hong Kong e Perth. Nello specifico, il programma del Diavolo prevede l'impegno contro l'Arsenal mercoledì 23 luglio, poi quello con il Liverpool di sabato 26 luglio e, infine, il Perth Glory giovedì 31 luglio.

Dopodiché la squadra tornerà ad allenarsi a Milanello, con un'altra amichevole a Dublino contro il Leeds United, in programma per sabato 9 agosto.