Il tecnico rossonero interviene in conferenza stampa alla vigilia di una gara di Serie A direttamente dalla sala stampa di Milanello
In casa Milan è giornata di vigilia, con gli occhi puntati sulla sfida di campionato contro la Lazio. Come di consueto, l'allenatore Ruben Amorim interviene in conferenza stampa a Milanello per presentare la delicata sfida che la squadra affronterà domani alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.
I rossoneri arrivano dal pareggio contro la Juventus e i dubbi di formazione non mancano. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti, sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match. Di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Ghana, Iñaki Williams lascia la Nazionale: "Ora è il momento di mettere un punto"
Calcio Estero
Pallone d'Oro, Pique punge: "Se Cubarsi non fosse difensore... Sappiamo come funziona"
Calcio Estero
Arsenal, Arteta: "Voli in ritardo, spogliatoi bollenti e finte rapine: così alleno a reagire agli imprevisti"
Calcio Estero
Mbappé e quel meme di Mobutu sul web: "Non è divertente se si pensa a chi ha sofferto per colpa sua"
Calcio Estero
Inghilterra, paura per Sorba Thomas: si ribalta con la Land Rover, illeso il nuovo acquisto dell'Hull City
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti