Il tecnico rossonero interviene in conferenza stampa alla vigilia di una gara di Serie A direttamente dalla sala stampa di Milanello

Luca Paesano

In casa Milan è giornata di vigilia, con gli occhi puntati sulla sfida di campionato contro la Lazio. Come di consueto, l'allenatore Ruben Amorim interviene in conferenza stampa a Milanello per presentare la delicata sfida che la squadra affronterà domani alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.

I rossoneri arrivano dal pareggio contro la Juventus e i dubbi di formazione non mancano. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti, sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match. Di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL

AC Milan Press Conference

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti