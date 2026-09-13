Dopo un primo tempo di grande difficoltà, con tanti errori tecnici ed enormi spazi lasciati al centrocampo della Lazio, il Milan è riuscito a risistemarsi nella ripresa e riuscire a riprendere il controllo del gioco. Il 2-2 dell'Olimpico ha mostrato grosse fragilità strutturali per la squadra di Amorim, ma anche segnali incoraggianti per quanto visto nel secondo tempo. Nel post partita di DAZN, l'allenatore portoghese ha analizzato quanto visto nel match delle 18:00.

CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL