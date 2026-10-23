Rossoneri ko in terra inglese. Il commento di Ruben Amorim dopo la sfida di Europa League
Brutta sconfitta per il Milan di Amorim, la seconda in questa Europa League. Termina 3-0 al Vitality Stadium: un trionfo per il Bournemouth grazie alle reti di Kluivert e Tavernier, tutti e due su rigore, e poi di Adli su punizione. Dopo la prima rete, l'espulsione di Maignan ha condizionato la partita in peggio per i rossoneri. Nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky il tecnico dei rossoneri, Amorim.
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