Rossoneri ko in terra inglese. Il commento di Ruben Amorim dopo la sfida di Europa League

Luca Paesano

Brutta sconfitta per il Milan di Amorim, la seconda in questa Europa League. Termina 3-0 al Vitality Stadium: un trionfo per il Bournemouth grazie alle reti di Kluivert e Tavernier, tutti e due su rigore, e poi di Adli su punizione. Dopo la prima rete, l'espulsione di Maignan ha condizionato la partita in peggio per i rossoneri. Nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky il tecnico dei rossoneri, Amorim.

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