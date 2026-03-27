Buone notizie per il Milan arrivano dalla pausa per le Nazionali, con indicazioni incoraggianti su più fronti. I rossoneri impegnati con le rispettive selezioni hanno trovato spazio e continuità, accumulando minuti preziosi senza incorrere in problemi fisici. Un aspetto tutt’altro che secondario per lo staff tecnico, che guarda alla ripresa del campionato con maggiore fiducia. Le prestazioni offerte, nel complesso, confermano uno stato di forma soddisfacente e una crescita costante di diversi elementi della rosa.

Bartesaghi, che partita con l'Italia U21

Nel dettaglio, spicca la prova di Davide Bartesaghi con l’Italia Under 21, autore di un assist e di una prestazione solida contro la Macedonia del Nord. Segnali positivi anche da Odogu, impiegato con la Germania Under 20 e capace di offrire affidabilità a gara in corso. Tra i profili più esperti, contributo importante anche da parte dei big impegnati con le rispettive Nazionali, protagonisti in sfide di livello internazionale. Il bilancio complessivo è dunque positivo: minuti nelle gambe, buone risposte dal campo e, soprattutto, nessun infortunio. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL >>>