La stagione entra nel vivo e per il Milan saranno due mesi cruciali: da ottobre a dicembre non ci sarà riposo
Si prospetta un autunno particolarmente intenso per il Milan, chiamato ad affrontare un calendario fitto di impegni e, in alcuni casi, con partite distanziate da meno di 72 ore. Una situazione legata soprattutto agli appuntamenti di Europa League, che vedrà i rossoneri alle prese con una gestione delle energie particolarmente delicata. Tra le squadre di Serie A, infatti, il Milan sarà l'unica a dover affrontare più volte questo tipo di incastro: per l'Inter si presenterà una sola occasione, mentre il Napoli non dovrà fare i conti con alcun turno così ravvicinato.
Il calendario inizierà a diventare particolarmente impegnativo a partire dalla metà di ottobre. Giovedì 15 ottobre il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Salisburgo, con calcio d'inizio alle 18:45. Appena tre giorni più tardi, domenica 18 ottobre alle 18, i rossoneri ospiteranno l'Atalanta.
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