Fabio Capello considera decisiva la sfida contro il Frosinone per restare agganciati alla vetta. Ai suoi occhi il pericolo sono le ripartenze della squadra di Alvini, perché il Milan va in difficoltà quando perde palla.
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Fabio Capello suona la sveglia al Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero considera fondamentale la sfida contro il Frosinone: per non perdere contatto con le prime della classifica, il Diavolo non può permettersi passi falsi.
Le ripartenze ciociare e il tallone d'Achille del Diavolo
Pochi conoscono Milanello come lui. Con Capello in panchina sono arrivati quattro scudetti e la Champions League del 1994, conquistata ad Atene travolgendo il Barcellona per 4-0. Proprio per questo il suo giudizio pesa. Il tecnico friulano mette in guardia dalla formazione di Alvini, capace di ribaltare l'azione a una velocità definita "folle". Si tratta di un pericolo concreto: secondo don Fabio, la squadra di casa soffre ogni volta in cui perde il pallone e lascia campo aperto agli avversari.
Nessun allarmismo, però. L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra si aspetta un gruppo capace di "fare il Milan", con personalità e qualità. A suo avviso è il momento ideale per dimostrare di poter stare al livello delle big <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
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