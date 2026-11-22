Ancelotti-Brasile, da Capello e Zola a Boniek e Amoroso: tutti i messaggi di auguri

Fabio Capello suona la sveglia al Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero considera fondamentale la sfida contro il Frosinone: per non perdere contatto con le prime della classifica, il Diavolo non può permettersi passi falsi.

Le ripartenze ciociare e il tallone d'Achille del Diavolo

Pochi conoscono Milanello come lui. Con Capello in panchina sono arrivati quattro scudetti e la Champions League del 1994, conquistata ad Atene travolgendo il Barcellona per 4-0. Proprio per questo il suo giudizio pesa. Il tecnico friulano mette in guardia dalla formazione di Alvini, capace di ribaltare l'azione a una velocità definita "folle". Si tratta di un pericolo concreto: secondo don Fabio, la squadra di casa soffre ogni volta in cui perde il pallone e lascia campo aperto agli avversari.

Nessun allarmismo, però. L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra si aspetta un gruppo capace di "fare il Milan", con personalità e qualità. A suo avviso è il momento ideale per dimostrare di poter stare al livello delle big <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>