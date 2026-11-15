Luci ed ombre per i due attaccanti rossoneri impegnati con le rispettive nazionali: bene l'americano contro Haiti, delude invece il portoghese contro la Danimarca
Notte dai due volti per i giocatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali. A prendersi la scena è Christian Pulisic, grande protagonista con gli Stati Uniti nella vittoria per 6-0 contro Haiti. L’attaccante rossonero firma una doppietta in appena 101 secondi, confermando tutto il suo valore anche a livello internazionale. Prima trasforma un calcio di rigore, poi trova la rete con una bella conclusione mancina dalla distanza. Decisamente meno buona la serata di Goncalo Ramos, con il Portogallo che viene sconfitto per 4-1 dalla Danimarca alla prima senza Cristiano Ronaldo.
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