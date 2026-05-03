Entra ancora più nel vivo la 35^ giornata di serie A con le gare di giornata che si alterneranno. Alle 15 spazio per Sassuolo-Milan, con una posta in palio importante in particolar modo per i rossoneri, che con una vittoria hanno la possibilità di agganciare il Napoli al secondo posto, che ha pareggiato ieri contro il Como. Per far sì che ciò diventi realtà, i rossoneri devono superare l'ostacolo mai scontato della squadra di Grosso, cercando di risolvere i problemi in attacco. Fuori casa infatti, il Milan ha acuito le difficoltà a segnare: tra l'Olimpico, Napoli e Verona c'è stata solo la rete di Rabiot. Per ovviare questo trend, Allegri ha deciso di mischiare le carte in tavola, dando una chance dal primo minuto a Nkunku per sollevare la media gol ancora bassa. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>