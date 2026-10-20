Il Milan continua a lavorare alacremente per il presente e il futuro, ritrovando continuità in campo e costruendo una società sempre più completa e ben organizzata. A fare il punto sulla situazione rossonera è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha parlato dei risultati della squadra ma soprattutto del possibile arrivo di Markus Krösche come prossimo Head of Football del club. Romano ha precisato che l’operazione è ben avviata ma non si è ancora arrivati a un accordo definitivo. Il dirigente tedesco ha chiuso la propria esperienza all’Eintracht Francoforte, con il Milan che ha deciso subito di puntare forte su di lui per la grande esperienza e il carisma che potrebbe mettere a disposizione del club all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>