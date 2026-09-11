Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella tra Mainz ed Eintracht Francoforte. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del terzo turno della Bundesliga. L'incontro comincerà alle ore 15:30 e si disputerà presso la MEWA Arena. Aspettando il fischio d'inizio di questa sfida, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

I precedenti tra Mainz ed Eintracht Francoforte

I padroni di casa hanno come allenatore lo svizzeroe nelle prime due giornate hanno ottenutopunti. Dopo il pareggio a reti bianche all'esordio in campionato contro il, il Mainz ha vintoin casa dell'. L'Eintracht dell'austriaco, dal canto suo, ha soltanto un punto in classifica avendo pareggiatocon l'e persocontro

Nella giornata di domani, le due squadre si sfideranno per la 49esima volta nella loro storia. I primi due incontri tra loro risalgono alla stagione 1972/1973, in occasione della fase a gironi della prima edizione della Ligapokal, ovvero la Coppa di Lega nazionale. Nel mese di agosto del '72, l'Eintracht ha vinto entrambe le sfide battendo gli Zerocinque prima 2-5 ed in seguito 4-1. Ad oggi, la maggior parte dei match è finita in parità essendo a quota 19, mentre Francoforte ha vinto 17 incontri, cinque in più del Mainz. Anche la statistica riguardante i gol tende dalla parte delle Aquile: 70 contro i 58 dei loro avversari di domani.

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Quando i due club si affrontano in Bundesliga

La sfida di campionato tra queste due squadre si potrebbe definire "giovane". Infatti, i primi incontri tra loro nella massima divisione tedesca risalgono alla stagionee sono terminati in pareggio:all'andata, con il difensore centrale del Mainzprotagonista connei primi sei minuti di gara e poi rete al 71'; 0-0 al ritorno. Fino ad ore, le sfide in Bundes tra Zerocinque ed Aquile sono state 36 ed entrambe hanno vinto lo stesso numero di partite, ovvero undici, mentre i pareggi sono stati 14.

Mainz, Germania - 22 marzo 2026: Phillipp Mwene del Mainz e Nnamdi Collins dell'Eintracht Frankfurt lottano per il pallone durante la partita di Bundesliga tra Mainz ed Eintracht Frankfurt alla MEWA Arena. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Durante la scorsa edizione del campionato tedesco, l'Eintracht Francoforte ha vinto di misura la gara d'andata grazie alla rete del giapponese Ritsu Doan. Al ritorno, invece, il Mainz ha vinto 2-1 grazie alla doppietta del centrocampista Paul Nebel. Anche nelle diciotto partite di Bundesliga che le due squadre hanno disputato a Magonza, i pareggi prevalgono dato che sono a quota dieci. I padroni di casa, invece, hanno vinto sette volte mentre l'Eintracht ha vinto una sola volta. Quest'unico successo risale al 9 gennaio 2021, quando l'ex Milan André Silva ha deciso la sfida realizzando due calci di rigore.