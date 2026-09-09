Felix Wiedwald, classe 1990, è un ex portiere tedesco che si è ritirato dal calcio nel settembre 2022 quando aveva appena 32 anni. Dopo un passato a buon livello, avendo presidiando le porte di Eintracht Francoforte, Werder Brema e Leeds United, Wiedwald potrebbe presto ritagliarsi uno spazio in politica.

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È a, città della Sassonia da circa 30.000 abitanti, ove potrà presto cominciare la sua carriera in politica l'ex portiere. Ai microfoni della BILD, il classe 1990 ha svelato i retroscena di questa decisione: "Quando ho letto affissi alcuni manifesti per le strade della città, ne sono rimasto colpito e mi sono messo in contatto con il comitato esecutivo della. Nel 2025 sono entrato a far parte del partito".

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 23 NOVEMBRE: Joao Victor del VfL Wolfsburg lotta per il possesso con Felix Wiedwald dell'Eintracht Francoforte durante la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e VfL Wolfsburg alla Commerzbank-Arena il 23 novembre 2019 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/Getty Images)

Delle bozze di idee già ci sarebbero e l'ex portiere non ha esitato a svelare i suoi principali punti di interesse: "Intanto il volontariato. Il numero di volontari decresce visibilmente. Tramite fondi di investimento si potrebbe fornire supporto alle associazioni. Quindi l'istruzione. Ristrutturare le scuole grazie ad alcuni fondi e incentivare affinché vengano rivitalizzati i centri delle città. Voglio che città e comuni si vadano sviluppando in modo significativo".

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In famiglia, sua moglie non è stata proprio convinta all'inizio. La candidatura richiede tempo ed energie, ma alla fine sembra aver avallato la decisione del marito. Al contrario "". Per la campagna elettorale poi: "Mi sono rivolto alla persone che vivono nel centro città e ho propagandato le mie idee., tramite volantini che distribuivo casa per casa nelle cassette della posta oppure alle persone incontrate in giro". A quanto sembra, la politica lo ha sempre attratto: "Ne sono interessato da diversi anni. Mi preoccupa quando la gente chiede come si stia sviluppando il nostro paese...".