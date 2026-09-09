L'ex portiere di Francoforte e Werder Brema si dice pronto a candidarsi in politica per la CDU
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Felix Wiedwald, classe 1990, è un ex portiere tedesco che si è ritirato dal calcio nel settembre 2022 quando aveva appena 32 anni. Dopo un passato a buon livello, avendo presidiando le porte di Eintracht Francoforte, Werder Brema e Leeds United, Wiedwald potrebbe presto ritagliarsi uno spazio in politica.
Wiedwald, che sorpresa! Candidato alle elezioni locali di VerdenÈ a Verden, città della Sassonia da circa 30.000 abitanti, ove potrà presto cominciare la sua carriera in politica l'ex portiere. Ai microfoni della BILD, il classe 1990 ha svelato i retroscena di questa decisione: "A Verden ho trovato sistemazione e a scuola ho conosciuto mia moglie. Quando ho letto affissi alcuni manifesti per le strade della città, ne sono rimasto colpito e mi sono messo in contatto con il comitato esecutivo della CDU. Nel 2025 sono entrato a far parte del partito".
Delle bozze di idee già ci sarebbero e l'ex portiere non ha esitato a svelare i suoi principali punti di interesse: "Intanto il volontariato. Il numero di volontari decresce visibilmente. Tramite fondi di investimento si potrebbe fornire supporto alle associazioni. Quindi l'istruzione. Ristrutturare le scuole grazie ad alcuni fondi e incentivare affinché vengano rivitalizzati i centri delle città. Voglio che città e comuni si vadano sviluppando in modo significativo".
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