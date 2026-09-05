Il punto del forte giocatore
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Doppio successo in avvio campionato per il Milan, che si gode la vetta della classifica di serie A a punteggio pieno. I rossoneri si stanno proiettando al meglio verso il big match contro la Juventus cercando l'equilibrio perfetto per affrontare i bianconeri, in particolar modo in difesa. Uno dei protagonisti indiscussi è sicuramente Strahinja Pavlovic, leader del reparto arretrato e confermato titolare inamovibile anche nel sistema di gioco di Amorim. Insomma, cambia l'allenatore ma non la gerarchia, anche in odore di rinnovo. In una lunga intervista a Tuttosport, il centrale ha sottolineato le differenze tra quanto richiesto da Massimiliano Allegri l'anno scorso e la proposta del neo tecnico, parlando anche di prospettive future e del big match contro la Juve. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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