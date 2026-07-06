Eliminato dal mondiale col suo Messico, Santiago Gimenez si prepara a rientrare a Milano. Non fa parte, però, dei piani rossoneri e si è anche infortunato.
Classe 2001, Santiago Gimenez era arrivato al Milan come una giovane promessa nel gennaio di due anni fa. Acquistato per circa 30 mln di euro, il messicano non ha reso per quello che ci si attendeva ed è ora sul mercato. Il Milan attende acquirenti, ma essendosi infortunato El Bebote rischia di compromettere la sua cessione.
Gimenez via dal Milan: la cessione si complica per l'infortunioÈ FoxSports ad informarci dell'infortunio occorso all'attaccante del Milan. Santiago Gimenez avrebbe svolto dei primi esami subito in seguito al match perso dal Messico contro l'Inghilterra. Pur non essendo state riscontrate della fratture, il centravanti ha riportato una distorsione di secondo grado alla caviglia. Per lui, dunque, si stimano otto settimane di interruzione dell'attività agonistica, con la ripresa fissata tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. I campionati saranno inesorabilmente cominciati e per Gimenez sarà complicato trovare una squadra quest'estate.
Sebbene in Portogallo si parlasse di una trattativa ai dettagli con il Porto, non sono mai arrivate conferme di un'imminente partenza. Il Milan spera si facciano avanti dei club interessati all'attaccante venticinquenne. Il suo mondiale, tuttavia, non è andato assolutamente come lui stesso si sarebbe atteso. Poco prima che iniziasse la rassegna intercontinentale, Gimenez s'era detto ottimista a riguardo della possibilità di diventare addirittura capocannoniere del mondiale.
Il triste mondiale del Bebote
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