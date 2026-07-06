Classe 2001, Santiago Gimenez era arrivato al Milan come una giovane promessa nel gennaio di due anni fa. Acquistato per circa 30 mln di euro, il messicano non ha reso per quello che ci si attendeva ed è ora sul mercato. Il Milan attende acquirenti, ma essendosi infortunato El Bebote rischia di compromettere la sua cessione.

Gimenez via dal Milan: la cessione si complica per l'infortunio

È FoxSports ad informarci dell'infortunio occorso all'attaccante del Milan.subito in seguito al match perso dal Messico contro l'Inghilterra. Pur non essendo state riscontrate della fratture, il centravanti ha riportato. Per lui, dunque, si stimano otto settimane di interruzione dell'attività agonistica, con la ripresa fissata tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. I campionati saranno inesorabilmente cominciati e per Gimenez sarà complicato trovare una squadra quest'estate.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - 16 LUGLIO: Santiago Gimenez del Messico festeggia dopo aver segnato un gol per renderlo 1-0 durante la partita finale della Concacaf Gold Cup tra Messico e Panama al SoFi Stadium il 16 luglio 2023 a Inglewood, California. (Foto di Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

Sebbene in Portogallo si parlasse di una trattativa ai dettagli con il Porto, non sono mai arrivate conferme di un'imminente partenza. Il Milan spera si facciano avanti dei club interessati all'attaccante venticinquenne. Il suo mondiale, tuttavia, non è andato assolutamente come lui stesso si sarebbe atteso. Poco prima che iniziasse la rassegna intercontinentale, Gimenez s'era detto ottimista a riguardo della possibilità di diventare addirittura capocannoniere del mondiale.

Il triste mondiale del Bebote

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Il calciatore del Milan, essendogli stato sempre preferito l'attaccante del Wolverhampton Raul. Di conseguenza, il rossonero ha giocato soltanto spezzoni di partite senza lasciare davvero il segno. Nello specifico il suo mondiale ha visto 10 minuti con la Corea del Sud, 27 con la Repubblica Ceca, 16 con l'Ecuador e 29 con l'Inghilterra.. Con un contratto in scadenza nel giugno 2029, è da capire con quali modalità il Milan riuscirà a liberarsi dall'attaccante. I rossoneri, intanto, si sono già assicuraticon un esborso record.